Un double visage. En quatre journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a montré ses bons et ses mauvais côtés. Lors des deux premières rencontres, les Rhodaniens ont étrillé l’AS Monaco et Angers. Redoutablement efficaces offensivement (9 buts marqués) et solides défensivement (0 but encaissé), les Gones avaient surtout affiché un état d’esprit conquérant avec un bon pressing. Toutefois, malgré ce départ canon, il y avait encore du pain sur la planche pour Sylvinho et son staff. Et ils ont pu le constater lors des deux journées suivantes. Mardi à Montpellier, l’OL s’est incliné sur le score de 1 à 0 et a perdu Youssouf Koné, expulsé. Surtout, Lyon a montré un visage moins séduisant. Face à une équipe très agressive du MHSC, on a eu parfois l’impression de revoir l’équipe qui balbutiait comme en pré-saison. Sur ce match-là, le fait que les latéraux montent peu a posé encore des problèmes puisque Moussa Dembélé, seul en pointe, était souvent trop seul pour essayer de réceptionner les centres.

Ce samedi face à Bordeaux, l’OL, qui était pourtant imperméable lors des deux premiers matches, a concédé le match nul 1-1, après avoir pourtant mené au score. Certains éléments n’ont pas forcément marqué des points à l’image de Maxwel Cornet, titulaire. Ce nul laisse énormément de regrets aux Lyonnais et notamment à Anthony Lopes, puisque l’OL avait plutôt fait une première période intéressante. « C’est dur à digérer, c’est nous qui le laissons filer. Ça fait deux matches consécutifs où on termine à dix. Je pense que ce n’est pas normal. Il faut avoir plus de maturité et maîtriser nos rencontres. On fait le plus difficile en marquant ce but. A 1-0 à domicile, on ne doit pas se faire rejoindre de la sorte ». Même constat du côté de Sylvinho, dont les propos sont relayés par nos confrères de L’Équipe. « On a vu beaucoup de beaux gestes techniques, il y avait une chaleur accablante, et on a mené, mais on n’a pas su préserver notre avantage. L’expulsion de Thiago Mendes nous a mis en difficulté. Je veux revoir les images, elle me semble sévère (...) Je suis triste, on a mené, et on a fini par se battre pour ne pas perdre ce match. On perd encore deux points et c’est ça qui me rend triste ».

Lyon a encore du travail

Au-delà du résultat, on a vu un OL moins conquérant, parfois moins impliqué pour faire les efforts, et pas assez tueurs devant. Un OL qui a semblé retombé dans ses travers de l’an dernier, même si forcément Sylvinho a besoin de temps pour changer complètement les choses. « Il y a eu beaucoup d’impuissance. On est aussi tombé face à une belle équipe de Bordeaux, même si on est à domicile. On se doit de montrer pas mal de choses positives. On ne peut pas revenir en arrière malheureusement. On perd deux points pour moi, on n’en gagne pas un », avoue Lopes. Le constat est le même du côté du coach brésilien, qui a pointé les manques de son groupe. « Je suis satisfait de la manière dont les joueurs assimilent les concepts, ils répondent positivement. C’est plutôt la mentalité quand on perd des points qui me pose problème. Sur le terrain, il faut avoir envie de gagner, de se battre. C’est ça qui compte. Pour aller plus haut, il faut être prêt à jouer à fond chaque match. Pour être une grande équipe, il faut changer la mentalité des joueurs. Il faisait 35°C, mais à 1-0, ça devenait plus facile, les espaces s’ouvraient, il y avait des choses à faire, mais on a laissé le match filer. Il faut jouer 90 minutes pour marquer ».

Sylvinho, qui demande à son équipe d’être agressive, doit aussi lui apprendre à gérer cela pour ne pas tomber dans l’excès. Lyon a terminé les deux dernières rencontres à dix. Un point à travailler pour Lopes. « On a pris un rouge assez rapidement. A dix contre onze face à une belle équipe de Bordeaux sous cette chaleur, il y a un peu plus d’espaces, on court un peu plus et automatiquement les organismes se fatiguent beaucoup. On peut aussi le prendre du côté positif et se dire qu’on n’a pas perdu ce match en fin de rencontre. Ça reste quand même deux points de perdus. Ce n’est pas un coup d’arrêt (...) C’est un tout petit manque de maturité de notre part. A Montpellier, c’était un excès d’énervement. Là, c’est une passe un peu moins bonne. Ça fait partie du football. On se doit d’apprendre à travers tout ça et ressortir encore meilleurs après des rencontres comme celle-ci ». L’OL pourra profiter de la trêve pour faire des ajustements. Et il faudra les faire assez rapidement puisque le mois de septembre promet d’être relevé avec la réception du Paris Saint-Germain ou encore les débuts en Ligue des Champions.

