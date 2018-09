Ils étaient trois à être titulaires pour la réception de Reims mercredi soir. Moussa Diaby, Stanley N’Soki et Colin Dagba étaient en effet les plus jeunes représentants du centre de formation du PSG sur la pelouse. Si le dernier nommé s’est malheureusement blessé en première période, les deux autres ont brillé sur le côté gauche. N’Soki a affiché du caractère dans ses interventions défensives et a beaucoup proposé offensivement, tandis que Moussa Diaby a réalisé la meilleure performance de sa jeune carrière avec le club de la capitale. Ils représentent l’avenir du club francilien si toutefois ce dernier lui laisse suffisamment de champ d’expression.

Interrogé sur ces fameux jeunes talentueux qui ont marqué des points mercredi soir, l’entraîneur Thomas Tuchel leur a lancé un message. « Ils doivent travailler. Être patients. Mais je sais que quelquefois c’est très difficile pour les joueurs jeunes. Je leur ai dit que je sais que c’est très difficile dans un club comme le PSG d’être un jeune jouer mais tu dois avoir la confiance, la qualité. Tu dois essayer d’être un joueur de ce club. Et pas partir trop tôt. À mon avis c’est très important. Que tu montres que tu peux devenir un vrai joueur du club. »

Tuchel les encourage à rester au club

Frustré de ne pas pouvoir exprimer toute sa pensée en français, le coach allemand a poursuivi en anglais. « Quand ils travaillent dur, qu’ils gardent les pieds sur terre et qu’ils me montrent qu’ils sont prêts, nous avons besoin d’eux. Il n’y a aucun problème. S’ils sont prêts, ils auront leur chance. C’est très important d’avoir des joueurs du centre de formation. Il faut être patient et en même temps travailler dur. C’est dur d’y arriver ici, mais il faut essayer car cela vaut le coup. » Depuis son arrivée sur le banc de touche, Tuchel ne cesse de motiver ses jeunes pousses, à travers ses discours ou tout simplement son attitude lors des entraînements.

Dagba, Bernède, N’Soki, Diaby ou encore Adli ont déjà pu s’exprimer cette saison en Ligue 1. Et pas uniquement à cause d’une cascade de blessures, même si bien sûr, cela aide toujours. Comme il avait su le faire au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel semble bien décidé à les faire grandir en leur donnant du temps de jeu si jamais il est séduit par leurs performances à l’entraînement. Un véritable encouragement sportif qui aidera sans doute le PSG à sécuriser ses espoirs au niveau contractuel.