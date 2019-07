Le mercato du PSG avance bien depuis quelques jours. Après les officialisations de Herrera, Sarabia, Bakker et Bulka, le champion de France en titre a validé la venue d’Abdou Diallo. Le défenseur central de 23 ans a coûté environ 32 M€ au club français. Un prix raisonnable par les temps qui courent, d’autant qu’il avait été recruté il y a un an pour une somme similaire ou presque par le Borussia Dortmund à Mayence. L’affaire a été bouclée rapidement et relativement discrètement, ce qui a eu de quoi rassurer le joueur comme il l’a expliqué dans un vidéo présentée par sa nouvelle équipe.

« C’est un bonheur. Du soulagement aussi car c’est toujours un peu stressant cette période de transfert. J’ai pu discuter avec tout le monde au club et on a rapidement trouvé un accord. J’arrive à un stade de ma carrière où je veux gagner des titres. Je veux être dans les grands clubs, je veux gagner les grandes compétitions. C’est un projet hyper ambitieux. Ça s’inscrit dans mon ADN à moi aussi. Il faut avoir envie de s’imprégner d’un projet, s’intégrer dans le groupe et donner le maximum pour le club. Même si je suis très jeune, j’ai déjà fait plusieurs clubs, plusieurs championnats plusieurs pays. Je vais aussi apprendre des choses au PSG » assure un Diallo tout sourire.

Abdou Diallo a hâte de débuter

Dans le communiqué publié par le PSG, l’international Espoirs explique être bien décidé à passer un cap dans sa carrière. Après Monaco, un prêt à Zulte-Waregem, puis un passage par la Bundesliga à Mayence puis au BvB, le voilà de retour en Ligue 1, lui ne totalise que 10 apparitions dans notre championnat. « On aspire tous à jouer avec les meilleurs. C’est avec eux qu’on progresse. Je peux dépanner à plusieurs postes. Je reste un central tout de même dans l’âme mais je n’ai aucun problème à dépanner ailleurs et à apporter au maximum au groupe et quand le coach fera appel à mes services, je devrai répondre présent. »

Effectivement, en concurrence avec Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer, et Kimpembe, la nouvelle recrue va devoir réussir à se faire une place dans un effectif pléthorique. Il se dit prêt et a déjà hâte de passer à l’action. « J’ai joué au Parc des Princes avec Monaco. C’était une belle ambiance mais être là à domicile sous les couleurs du club, c’est forcément différent. On est porté par les supporters. Je suis très content. Il n’y a plus qu’à travailler. J’ai hâte que ça commence. » On ne le verra pas ce soir en Allemagne où le PSG affronte le Dynamo Dresde pour son premier match amical de la saison mais peut-être samedi prochain face à Nuremberg.

