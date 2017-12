« Il y a des moments où l’on n’aime pas parler », a confié Fabinho aux journalistes qui lui demandaient pourquoi il ne s’arrêtait plus pour parler aux médias après les matches. Le Brésilien a dû forcer sa nature ce mercredi puisqu’il était de passage en conférence de presse avant le choc face à l’AS Saint-Étienne. Il n’a pas pu esquiver les questions entourant notamment son dernier mercato d’été. Un mercato durant lequel il avait un bon de sortie et durant lequel il était aussi très proche du Paris Saint-Germain. « Pendant le mercato et même un mois après, c’était un peu dur dans ma tête. Je devais partir puis je suis resté. Je ne pense plus à ça, la page est tournée. Je suis concentré sur Monaco, sur l’équipe et ma saison. Je sais que je ne suis pas encore le Fabinho de l’an passé. Je dois m’améliorer, progresser et aider l’équipe à présenter un meilleur foot et gagner des matches ».

Moins rayonnant que la saison dernière, Fabinho n’arrive pas trop à expliquer son début d’exercice 2017-2018. « C’est difficile à dire. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de l’an dernier. Moi, j’essaye. Je sais ce que je dois faire pour m’améliorer. Je n’arrive pas à faire comme l’an passé. Dans ma tête, je sais que je dois m’améliorer et essayer de faire plus (...) Dernièrement, l’équipe n’a pas présenté un bon football. Les deux derniers matches, on a mieux joué. Quand l’équipe va moins bien, je vais moins bien aussi. Ou peut-être que c’est le contraire (rires) ». Mais le joueur né en 1993 veut vite retrouver son meilleur niveau. Il sait que cela sera bénéfique pour l’AS Monaco comme pour lui, dont l’avenir sera forcément au cœur des débats durant les prochains mercatos.

Fabinho : « Ce sera ma dernière saison à Monaco »

En ce qui concerne cet hiver, Fabinho ne réfléchit pas à un départ. Je ne pense pas parce que mon représentant et moi, on ne parle pas de ça. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu’il y a possibilité de sortir (cet hiver). Je n’ai pas de contact, je n’ai pas demandé à sortir en janvier. Je suis tranquille à Monaco. Je ne pense pas à partir. Et même si je vais dans une autre équipe, je ne pourrais pas jouer la Ligue des Champions. Mais il pourrait évoluer avec une équipe comme l’Atlético Madrid, qui a fait partie de ses prétendants l’été dernier. Les Colchoneros joueront l’Europa League et pourront recruter à partir de janvier 2018. « L’Atlético ? Oui, c’est une possibilité. Mais personne n’a dit que l’Atlético avait parlé avec moi ou mon agent ».

Si le polyvalent milieu de terrain semble sceptique à l’idée de bouger cet hiver, il est en revanche beaucoup plus ouvert pour l’été prochain. « Normalement, ce sera ma dernière saison à Monaco. Il n’y a rien de signé (avec la direction), mais voilà (il a leur parole) ». Un message qui ne devrait pas laisser insensibles les nombreux clubs qui se sont penchés sur son cas, à l’image du Paris Saint-Germain. Concernant un éventuel retour de flammes du PSG, Fabiinho a simplement répondu. « Aujourd’hui, je suis un joueur de Monaco. On parle d’une possibilité pour cet été, parce qu’en janvier je ne pense pas qu’il y en aura. Je dois démontrer que j’ai le niveau pour jouer dans des équipes comme ça. Je n’y pense pas encore, on y pensera en fin de saison ». Pour quitter Monaco, Fabinho devra d’abord montrer un bien meilleur visage, dans son intérêt comme dans celui de son club.