La révolution est en marche à Saint-Étienne. Au début du mois de décembre, alors que l’ASSE était en pleine crise à tous les niveaux, Dominique Rocheteau avait confié au micro de Canal+ que les Verts devaient changer leurs habitudes en matière de recrutement. « L’erreur, c’est d’être reparti depuis deux ans avec un recrutement de joueurs ne connaissant pas la Ligue 1, beaucoup de joueurs étrangers, on a 11 nationalités. Donc il y a un temps d’adaptation beaucoup plus long, surtout à Saint-Etienne. On va revenir à un recrutement beaucoup plus francophone et surtout de joueurs connaissant très bien la Ligue 1 ». Pointés du doigt pour leur gestion du club, les dirigeants stéphanois étaient attendus au tournant cet hiver.

Et ils ont lié l’acte à la parole. Vendredi dernier, les Verts ont enregistré l’arrivée de Yann M’Vila, qui avait au préalable rompu son contrat à l’amiable avec le Rubin Kazan comme nous vous l’avions révélé. Le milieu de terrain, international tricolore et qui présente l’avantage de parfaitement connaître la L1 puisqu’il a évolué au Stade Rennais, s’est engagé pour un an et demi en faveur des pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard. Un énorme coup pour l’écurie de la Loire. Mais l’ASSE serait en passe de signer un deuxième coup de maître sur ce marché des transferts hivernal aujourd’hui.

En effet, RMC annonce que Paul-Georges Ntep (25 ans) devrait troquer le maillot vert fluo de Wolfsbourg pour enfiler celui de l’ASSE. Il serait en route pour rejoindre le Forez ce lundi dans la soirée. L’international tricolore, passé lui aussi par le Stade Rennais, cherchait un nouveau point de chute alors qu’il n’a joué que 7 matches toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot de Wolfsbourg. Approché par Nice, il a finalement opté pour l’ASSE où il devrait être prêté sans option d’achat. Le discours de Jean-Louis Gasset aurait fait pencher la balance. C’était déjà le cas pour Yann M’Vila. Les Verts avaient promis du lourd cet hiver. Ils ont tenu parole en réalisant déjà deux énormes coups.