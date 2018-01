Et de trois ! Hier, l’AS Saint-Étienne a annoncé l’arrivée de son troisième renfort hivernal : Neven Subotic. Sur le papier, cela est un joli coup de la part des Stéphanois puisqu’ils récupèrent un élément expérimenté. En conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur un tel joueur. « Neven Subotic est un grand professionnel. Il a l’habitude des grands matches. Il va vous apporter de la sérénité et de la confiance. Comme Yann MVila et Paul-Georges Ntep ». Des mots qui ont dû faire plaisir au natif de Banja Luka qui a été présenté aux médias ce vendredi en début d’après-midi. Il a tout d’abord eu quelques mots pour son ancien club. « Quitter Dortmund ? Il faut parfois vivre une séparation dans la vie. J’aime le BVB j’en suis certain. Mais je vais vivre une nouvelle expérience et je veux me concentrer sur l’ASSE. Je vais tenter d’apprendre le français, travailler sur et en dehors des terrains ».

Puis il a ajouté : « Rejoindre l’ASSE est une grande opportunité pour moi. J’ai parlé avec le club ces derniers jours, avec des joueurs, actuels et anciens. C’est une belle occasion pour moi et pour le club. Je pense que c’est un beau mariage ». Neven Subotic a ensuite dévoilé les dessous de son arrivée dans le Forez. « Aubameyang m’a dit qu’il avait parlé avec le Président. Nous avons échangé à propos de Saint-Etienne. Il m’a dit que dans ce club, on se sent comme dans une famille. Ce qui aide un footballeur à donner son maximum. Ici, tout le monde est solidaire,ça m’a impressionné. La stabilité des dernières saisons et les qualifications européennes ne sont pas monnaie courante. Le club est géré de manière très professionnelle. Aubameyang m’a aussi dit que, même si des joueurs sont partis, j’allais bien m’entendre avec l’ensemble du vestiaire ».

Subotic a faim de jeu

Tous les voyants étaient donc au vert pour qu’il puisse découvrir un championnat qu’il apprécie. « La L1 est un championnat très athlétique, l’un des meilleurs. Je sais qu’en France, généralement, il y a de belles batailles physiques. J’aime particulièrement les championnats où les qualités physiques priment. J’affectionne le combat ». Un point positif pour le Serbe qui sait qu’il arrive au sein d’une formation mal en point. « Avant de rejoindre l’ASSE et de prendre ma décision, je n’ai pas regardé seulement les derniers matchs du club. Je vois plus loin. En Allemagne, je ne connais pas un club qui ait connu la même stabilité que l’ASSE. Le classement actuel n’est pas significatif. Quand j’ai commencé au BVB, nous étions 13e. Puis nous avons fini 6e, puis champions. J’aime ça. Je suis quelqu’un qui cherche les challenges, les défis. Je vais tenter de m’intégrer le plus rapidement possible, que ce soit pour trouver une maison ou apprendre le français ».

Impliqué, Neven Subotic, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2019, veut rapidement venir prêter main forte à une formation stéphanoise qui en a grand besoin actuellement. Les Verts sont actuellement seizièmes de Ligue 1 Conforama (6 victoires, 5 nuls et 11 défaites). Ils pourront compter sur leur dernière recrue. Souvent blessé par le passé, Subotic a tenu à rassurer tout le monde sur son état de forme. « Je me sens prêt à 100%. En 2017, je n’ai même pas eu à souffrir de la moindre toux. J’étais dans la capacité de faire tous les entraînements, sans gêne. Je me suis entraîné sans connaître d’arrêt, même durant la trêve hivernale ». Une bonne nouvelle pour l’ASSE qui pourra compter sur le défenseur qualifié pour le match contre Caen ce samedi à 20 heures à domicile.