Pierre-Emerick Aubameyang avait conclu l’exercice 2016-17 avec 31 buts au compteur, décrochant le titre de meilleur buteur de Bundesliga. Après quatre saisons du côté de Dortmund, avec le sentiment du travail bien fait, l’attaquant gabonais de 28 ans se voyait octroyer un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Le Borussia était donc prêt à se séparer de sa pépite, contre une offre conséquente. Mais malgré les nombreuses tractations autour du joueur, ce dernier n’a finalement pas quitté la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Pour RMC, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur cet été mouvementé. Si le Real Madrid, sa préférence, le Paris Saint-Germain, l’AC Milan et même l’Olympique de Marseille, ont été des destinations potentielles, l’une des pistes le souvent évoquée fut la Chine. Mais selon l’attaquant, cette option était des plus farfelues. « Oui il y a eu la Chine. Je ne l’ai pas vraiment pris au sérieux. Cela manquait beaucoup de professionnalisme. On attendait. Ils ont galéré à nous envoyer une offre écrite, au club et à moi-même. C’était un désastre. Ils sont venus, ici, sont repartis, ils ont dit qu’il allaitent revenir, ils ne sont pas revenus, » s’est-il exprimé, un sourire dans la voix.

Henrique ne le voulait pas à Paris, l’OM Champions Project il n’y croit pas

Après avoir balayé l’option monégasque, n’ayant eu aucun contact avec le club de la Principauté, et avoir déclaré, sur le ton du regret, ne plus rêver du Real Madrid, Aubameyang a révélé avoir été tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Mais, à croire le buteur gabonais, l’arrivée du nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique, a fait capoter son transfert dans la capitale. « Début juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi à Paris, avant qu’Antero Henrique n’arrive. Ce dernier ne voulait pas me prendre. Nasser, lui, voulait me prendre. Cela ne s’est donc pas fait », raconte Aubameyang, un brin de regret dans la voix.

Si la presse française avait évoqué un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le meilleur buteur de Bundesliga la saison passée (31 buts en 32 matches), le joueur a confirmé sur les ondes de Radio Monte-Carlo qu’il n’avait eu aucun contact avec le club de la Cité Phocéenne. Quant à la crédibilité du nouveau projet porté par Franck Mc Court, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ? Aubameyang n’a pas usé de la langue de bois. « Personnellement je ne suis pas trop sûr de leur projet. C’est un avis personnel. Je pense que s’ils veulent viser le titre et être là sur la scène européenne, il va falloir qu’ils fassent un peu mieux. Ça manque un peu », s’est-il exprimé, sans détour.