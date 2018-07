Les huitièmes de finale se sont achevés ce mardi à 22 heures avec la défaite de la Colombie face à l’Angleterre (1-1, 4 t.a.b à 3). Il est donc l’heure de faire un premier bilan des joueurs qui ont brillé, avec ce onze type.

Akinfeev (Russie) : c’est probablement la surprise de ces huitièmes de finale. La Russie s’est défaite de l’Espagne (1-1, 4 t.a.b à 3). Si les hôtes de cette Coupe du Monde s’en sont bien sorti, c’est avant tout grâce à leur portier. Au-delà du fait qu’il a détourné deux tirs au but, il a été absolument parfait, comme sa défense, tout au long de la partie. Il mérite donc sa place dans ce onze type.

Pavard (France) : le latéral droit de l’équipe de France n’a pas fait un match hors norme, bien au contraire. Mais sa demi-volée qui termine au fond du but d’Armani lui offre cette place dans ce onze. S’il ne marque pas le but de l’égalisation, les amateurs de football n’auraient probablement pas eu tant d’émotions et les Bleus seraient peut-être rentrés à la maison.

Mina (Colombie) : au-delà de son match héroïque en défense contre l’Angleterre, le défenseur du FC Barcelone a marqué son troisième but dans ce Mondial, à la 92e minute, et a donc permis au Cafeteros de jouer la prolongation. Deux nouvelles périodes au cours desquelles il a serré les dents puisqu’il était blessé.

Thiago Silva (Brésil) : O Monstro a bien tenu son surnom contre le Mexique. Il a été absolument partout, nettoyant toutes les offensives d’El Tri. Il était comme un aimant à ballons et on a retrouvé son rôle de leader que certains pensaient avoir vu disparaître voici quatre années. Il serait probablement capitaine de ce onze.

Hernandez (France) : Lucas Hernandez est probablement la révélation de ce tournoi pour ceux qui ne sont pas habitués à la Liga. Sur son couloir gauche, le Colchonero fait la loi. Mais c’est lui qui offre le but de l’égalisation à Benjamin Pavard. Un match plein sans fausse note pour le Matelassier.

Torreira (Uruguay) : le milieu de terrain uruguayen va affronter l’équipe de France en quart de finale de ce Mondial. Mais contre le Portugal, il a été absolument incroyable, ratissant un nombre de ballons considérable. Dans cette équipe, il serait une belle caution défensive avec deux relayeurs de haut niveau.

Modric (Croatie) : dire qu’il aurait pu passer à côté de son huitième de finale. On résume, en toute fin de match, le capitaine de la Croatie manquait son tir au but face à Schmeichel. Mais il est revenu face au gardien de Leicester pour la séance aux tirs au but et a remporté son duel cette fois. Au-delà de ça, son match tout entier a été très bon même si la Croatie n’a pas été aussi belle à voir qu’en poules.

Pogba (France) : pour cette compétition, Paul Pogba fait peu parler de lui. Il reste critiqué sur le terrain, mais c’est parce que la plupart des gens l’imaginent en numéro 10. Contre l’Argentine, il a presque tout fait bien et surtout il a récupéré 10 ballons, record de la confrontation. La Pioche est probablement le Bleu le plus régulier de ce Mondial russe.

Mbappé (France) : devant, peu de surprise puisque les trois joueurs du PSG y sont. Kylian Mbappé contre l’Argentin a causé un penalty et a marqué un doublé, remettant les Bleus sur le bon chemin. Il a fait énormément de mal aux défenseurs de l’Albiceleste par sa vitesse et sa technique. Un vrai match de patron n’en déplaise à El Hadji Diouf.

Neymar (Brésil) : l’attaquant brésilien est agaçant. Il a reçu beaucoup de coups contre le Mexique, mais il s’est beaucoup jeté aussi. Lorsqu’on a dit cela, on doit apprécier la performance. En première mi-temps, il avait des jambes de feu et en deuxième il a ouvert le score et ensuite il a offert le but du break à Firmino. Un match de patron, lui aussi.

Cavani (Uruguay) : sera-t-il là contre la France ce vendredi à 16h00 (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté) ? Telle est la question. Blessé au mollet en fin de match contre le Portugal, il a dû sortir. Mais avant cela, il a été au four et au moulin, s’offrant un doublé. On se demande bien ce que pourrait faire Luis Suarez sans lui dans cette Celeste.