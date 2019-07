Fini les excès. C’est l’une des leçons à retirer de l’interview de Leonardo, directeur sportif du PSG, accordé au Parisien il y a quelques jours. Le club de la capitale n’a plus vocation à réaliser des transferts faramineux. Reculer d’un pas pour avancer de dix, dit le Brésilien, qui ne semble plus disposé à se servir du portefeuille des propriétaires qatariens. Cela ne concerne visiblement pas que le montant des transferts mais aussi les salaires versés aux joueurs. C’est du moins ce que l’on peut déduire des dernières informations versées au dossier Neymar par le rédacteur en chef du journal allemand Bild.

Selon ce dernier, le FC Barcelone a bel et bien expliqué au PSG qu’il était prêt à lui céder trois joueurs parmi les quatre suivants, dans l’optique de récupérer Neymar cet été : Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti et Nelson Semedo. Le but du Barça est simple : il doit dégraisser son secteur offensif en cas de retour de Neymar, qui s’ajouterait au recrutement d’Antoine Griezmann, et cela lui permettrait de ne pas signer un nouveau chèque, après les 120 M€ qui vont être lâchés pour l’international français.

Pas d’intérêt économique

Mais voilà, alors que cette solution pourrait emballer plus d’un club, le PSG ne serait pas séduit par cette hypothèse. Voire pas intéressé du tout. Notamment en raison de l’investissement salarial que cela représente puisque les salaires de ces trois joueurs, une fois additionnés, seraient au final plus élevés que celui payé à Neymar. Pas vraiment économique donc, alors que le PSG devait chaque année amortir le coût du Brésilien. Au moins, avec la renommée mondiale de Neymar, il était plus facile de récupérer une partie du pactole via le marketing...

Dès lors, l’intérêt économique semble nul pour le PSG. Pour le sportif, c’est une autre question. Thomas Tuchel est un fan d’Ousmane Dembélé, qu’il a entraîné au Borussia Dortmund et avec lequel le courant passait bien. Mais quid de Coutinho, d’Umtiti ou de Semedo ? Enfin, et ce n’est pas le plus anodin, ces joueurs ne sont pas spécialement pressés de quitter le cocon barcelonais. Umtiti et Dembélé n’ont pas envie de partir, Coutinho pourrait s’y résoudre, tandis que Semedo suscite l’intérêt de nombreux autres clubs.

According to our information, @PSG_inside is not really convinced of the proposed @neymarjr-exchange-deal of @FCBarcelona. The three salaries of the proposed players would far exceed Neymar's salary. Therefore, PSG is not very interested in this business https://t.co/12yOlLit6l — Christian Falk (@cfbayern) 12 juillet 2019

