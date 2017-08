L’affaire est spectaculaire et aujourd’hui encore, personne ne sait si le Paris Saint-Germain réussira à sortir indemne de cette opération. En déboursant 222 M€ pour lever la clause libératoire de Neymar, le club de la capitale va faire exploser le record du transfert le plus cher de l’histoire du football. Et si on prend en compte les autres données (salaire, primes, impôts à venir, etc...) de ce coup hors-norme, l’addition s’annonce incroyablement salée pour les Rouge-et-Bleu. De quoi forcément susciter beaucoup de commentaires.

En clair, Paris risque-t-il de très grosses sanctions de la part d’une UEFA vantant les mérites d’un fair-play financier qui semble aujourd’hui dépassé par l’opération Neymar ? Pour le moment, personne ne peut affirmer avec certitude que le vice-champion échappera ou non à une punition. En revanche, nombreux sont les acteurs à vouloir que cela se produise, à commencer par le président du championnat espagnol Javier Tebas. En France, là aussi les réactions sont mitigées. Du côté des joueurs, l’arrivée de Neymar au PSG a plutôt été bien accueillie. Mais qu’en pensent les médias ?

C’est là que le contraste est saisissant. Sans surprise, la presse francilienne se réjouit d’une telle nouvelle. « Neymar au PSG ». « Le transfert du siècle ». « Neymar, un messie au PSG », peut-on lire dans les colonnes du Parisien. En revanche, à près de 800 kilomètres de là, du côté de Marseille, le son de cloche est quelque peu différent. « Neymar arrive au PSG-du-Qatar », titre ainsi La Provence en une du jour. Un titre pour le moins évocateur, et ce n’est pas tout puisque le quotidien s’est livré au traditionnel jeu des équivalences lorsqu’un transfert très coûteux est réalisé. Ainsi, on apprend que les 222 M€ de la clause de Neymar correspondent à 16 099 années de smic, 7,4 Dimitri Payet, recrue la plus chère de l’histoire de l’OM et, plus cocasse, à 5 saisons de tournage de la série Plus Belle La Vie.

Le Qatar en prend pour son grade

Le jeu des comparaisons fait, le journal propose également sur son site internet une vidéo dans laquelle ce transfert en prend pour son grade. Enfin, c’est l’actionnaire du quotidien, Bernard Tapie qui a pris la parole dans l’édition du jour. « C’est un coup formidable pour le football français, qui va nous faire plaisir, car c’est un joueur spectaculaire, extraordinaire. Ça va faire progresser le foot français et on ne peut que s’en féliciter », s’est, dans un premier temps, réjoui l’ancien patron de l’OM. Des éloges qui n’ont toutefois pas tardé à être suivis par des propos plus sceptiques. « Il faut faire attention à ceux qui font déjà du PSG avec Neymar l’égal du Real Madrid, de Barcelone ou du Bayern Munich... (...) Il faut aussi rappeler que pour l’instant, y compris avec Ibrahimovic, ils n’ont pas dépassé les quarts de finale en Champion’s League. Alors oui on est content, car on est fair-play, mais restons modérés ».

Modéré à l’heure d’évoquer l’arrivée de Neymar au PSG, Tapie l’est. En revanche, lorsqu’il s’agit d’évoquer le Qatar, l’homme d’affaires se montre bien plus virulent. « Le Qatar, pfff... Ce n’est pas la plus carte de visite qui soit. Un club qui peut mettre 220 millions pour acheter un joueur qui va ensuite lui coûter 60 millions par an, ça change totalement la donne. On est quand même un peu tombé sur la tête. On n’est plus dans le raisonnable, ni dans le rationnel. Ou alors il faudrait qu’ils fassent un championnat entre eux, ceux qui ont du pétrole... » C’est dit.