Le sourire d’Edinson Cavani en disait long à la sortie du match contre Amiens. Auteur d’une performance franchement poussive, l’Uruguayen a tout de même quitté la pelouse avec un but, son 11e en championnat cette saison, et une passe décisive pour Mbappé. Voilà qui va lui faire du bien, quelques jours après avoir manqué deux grosses occasions face à Guingamp (1-2) en Coupe de la Ligue mercredi dernier. Depuis la prise de fonction de Tuchel, Cavani prend un peu moins la lumière cette saison, surtout face aux deux supers stars que sont Mbappé et Neymar.

Un peu moins efficace face au but, parfois remplacé pendant les matches, El Matador est sans doute moins indiscutable cette saison. S’il reste tout de même un joueur essentiel du PSG, il a déjà été question d’un éventuel départ à la fin de la saison. Un retour à Naples ou un transfert vers l’Atlético ont déjà été évoqués sans que cela n’aille vraiment plus loin dans les rumeurs. Souvent discret dans les médias, l’attaquant a pris la parole dans Le Parisien, alors que la quasi-totalité de l’effectif est actuellement en stage au Qatar.

Cavani ne veut pas partir

Il a clamé son envie de rester au club, lui dont le contrat se termine en juin 2020. « À l’heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière. J’aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. Je ne sais pas si je continuerai à jouer après 2020 et si ce sera à Paris. Mais moi, je veux aller jusqu’au bout de mon contrat. Je me sens bien à Paris, le club est content de moi je pense », estime-t-il. Il se dit même ouvert à une éventuelle prolongation de son contrat mais indique qu’aucune discussion n’a eu lieu.

« Pour l’instant, nous n’avons pas encore parlé du contrat. Il n’y a aucune discussion autour d’une prolongation. Si le club veut m’en parler, c’est bien. Si le club préfère me dire "Merci beaucoup pour tout et au revoir", ce ne sera pas un problème. C’est la vie. » Adoré des supporters, Cavani essayera à nouveau de les faire chavirer de bonheur face aux grandes échéances qui s’annoncent. Et ça commence le 12 février prochain contre Manchester United en Ligue des Champions.