Unai Emery s’est montré assez évasif sur les intentions du Paris SG pour ce mercato d’hiver. L’Espagnol a en revanche été très clair sur deux dossiers : le club de la capitale accorde un bon de sortie à Lucas Moura (25 ans) et Hatem Ben Arfa (30 ans). Seulement, dans les deux cas, l’heure est au stand-by. Le premier refuserait, aux dernières nouvelles, de quitter la Ville lumière en cours de saison, alors que sa femme vient d’accoucher.

Le second, lui, attend un signe de sa direction. Selon France Football, l’attaquant aurait d’ailleurs demandé un sacré chèque à ses patrons pour partir libre cet hiver. L’hebdomadaire révèle en effet que l’international tricolore souhaiterait percevoir 10 M€ pour s’en aller sous d’autres cieux en janvier. Ce montant, assez élevé, correspondrait à l’ensemble des salaires et autres primes diverses auquel l’ancien Niçois aurait droit s’il allait au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2018.

10 M€ pour partir en janvier

Une position qui demande encore toutefois à être confirmée. Reste que, depuis plusieurs mois, les courtisans ne se bousculent pas spécialement à la porte du Parc des Princes pour relancer l’ancien Lyonnais et Marseillais, les offres fermes peinant à se concrétiser et à satisfaire les exigences parisiennes. On a bien entendu les rumeurs de retour à Nice, de retrouvailles avec Claude Puel à Leicester City ou encore d’un challenge en Turquie, mais les propositions concrètes, elles, semblent plus rares.

Alors, le PSG, qui tente par tous les moyens d’économiser de précieux deniers pour rester dans les clous du fair-play financiers, lâchera-t-il du lest dans le dossier Hatem Ben Arfa ? Il y a quelques jours, l’entourage du natif de Clamart nous expliquait qu’il n’y avait encore aucune avancée concrète alors qu’Antero Henrique, directeur sportif parisien, paraissait ouvert au dialogue et à la négociation dans les colonnes du Parisien. « Je pense que très vite un accord va être trouvé. Il ne s’agit pas d’un grand problème, ce n’est pas si compliqué », expliquait-il. Réponse à venir.