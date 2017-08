Rudi Garcia a jeté un froid, dans les colonnes de L’Équipe, sur la possible arrivée d’un grand attaquant à l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato, enterrant notamment la piste menant à Olivier Giroud (30 ans, Arsenal). Présent en conférence de presse ce jeudi pour présenter la dernière recrue olympienne en date Jordan Amavi, le président Jacques-Henri Eyraud a confirmé les dires de son coach sur ce dossier.

« Giroud ? Je ne pense rien de particulier. Je trouve que l’interview était excellente. Ce qu’il a dit, notamment sur Giroud, reflète la réalité. Techniquement, il est un profil auquel on pense, on a pensé. Il y en a d’autres », a-t-il expliqué, vantant par ailleurs les mérites de Valère Germain, très bon depuis son arrivée à l’Orange Vélodrome. Pour autant, face aux questions répétées sur le sujet, l’homme fort du club olympien a confié que les Ciel-et-Blanc avaient toujours bon espoir d’accueillir un élément à ce poste, donnant des gages sur la qualité des joueurs ciblés.

« Peut-être une arrivée d’ici la fin du mercato »

« On n’a pas de problème de recrutement en attaque. Il y a énormément d’attaquants intéressés par l’OM, même des grands attaquants. (...) Beaucoup de joueurs sont intéressés à l’idée d’être attaquant dans cette équipe. On fait preuve de beaucoup d’humilité. On sait d’où on vient, on sait les étapes qu’on doit franchir, on n’est pas là pour promettre ce qu’on ne peut pas tenir. On est là pour essayer de construire la meilleure équipe pour retrouver la Ligue des Champions le plus vite possible », a-t-il indiqué, laissant entendre que le rapport qualité/prix est important dans cette quête.

« On va choisir l’attaquant qui nous semble le plus adapté à notre projet. On est en réflexion et il y aura peut-être une arrivée d’ici la fin du mercato », a-t-il lâché, avant que son directeur Andoni Zubizarreta précise encore un peu plus l’objectif de l’OM. « Il faut trouver quelqu’un de complémentaire avec ce que tu as déjà dans ton équipe. Tu dois dresser une liste, attendre que les choses se décantent. Ce n’est pas propre à l’OM, le mercato des attaquants est toujours difficile. Tout le monde veut un joueur qui marque des buts », a conclu l’Espagnol. Le mercato n’est donc pas encore fini à Marseille !