Septième et dernière recrue de l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou a été présenté ce matin à la presse. Il était bien sûr entouré d’Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, et de Jacques-Henri Eyraud, le président olympien. Ce dernier a pu établir le bilan du mercato estival olympien, qui a suscité de l’enthousiasme (le retour de Mandanda, les bons coups Germain et Luiz Gustavo par exemple) mais aussi parfois des critiques, notamment sur le dossier de l’attaquant qui a tant tardé à débarquer sur la Canebière.

Eyraud a donc rappelé sa conviction sur ce qu’est un mercato réussi ou non. « Je ne sais pas ce que veut dire un mercato réussi, moyen, ou raté. C’est quelque chose qui doit être évalué à la fin de la saison, avec le classement occupé. On pourra dire si les objectifs ont été atteints ou pas. Il faut attendre la fin de la saison pour se prononcer sur ce point. On est satisfait de ce qu’on a fait. Je ne vais pas revenir sur l’investissement consenti ou le nombre de joueurs. On est maintenant en place, à nous d’installer cette équipe dans une trajectoire de progrès. C’est difficile mais on est déterminé », a-t-il d’abord lancé.

La tête froide dans un marché fou

Aurait-il voulu conclure l’arrivée de plus de recrues ? Pas forcément à l’écouter, alors que la piste d’un milieu de terrain supplémentaire était toujours explorée hier. « Je crois qu’on est toujours à la recherche de faire mieux, au-delà de faire plus. C’est difficile, ça l’est encore plus dans un marché assez irrationnel, assez fou pour tout dire. C’est dans ces marchés-là qu’il faut à mon sens garder la tête froide pour ne pas faire de transactions émotionnelles qui peuvent s’avérer compliquées à gérer par la suite. On a toujours gardé notre attitude, la même réaction par rapport au marché, quand semaine après semaine, il commençait à dévisser, notamment dans les prix. O n’a jamais dévié de ce comportement-là avec Andoni et Rudi », s’est félicité Eyraud.

Avec cet effectif agrémenté des 7 recrues estivales, le président a donc fixé les objectifs sportifs pour la saison en cours. « Faire mieux que la saison passée. A nous de mettre le curseur là-dessus. On est en reconstruction, tout le monde se l’accorde. Cela va mettre du temps. Bien sûr qu’il y a des attentes très élevées, mais elles sont d’abord les nôtres, plus que celles des supporters. C’est un long processus. Déjà, on est en avance sur le projet, parce que nous ne pensions pas disputer la phase de groupes de l’Europa League cette saison. On est très content de pouvoir la disputer. » Pas sûr que ce discours contente réellement les supporters olympiens !