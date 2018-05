Si le championnat belge peut parfois sembler compliquer avec ses playoffs, certains joueurs savent en profiter pour briller. C’est le cas de Junior Edmilson. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives lors des playoffs 1, le Belgo-Brésilien s’est bâti en quelques semaines une belle réputation. Et pour cause, il a inscrit quelques buts magnifiques grâce à sa spéciale : débordement côté gauche pour se recentrer et enrouler une frappe du pied droit.

Les performances de Junior Edmilson ces dernières semaines ont même fait hésiter le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, sur la possibilité de l’intégrer à sa liste. « Il était une vraie option. Edmilson est un joueur capable d’éliminer en un contre un et de faire mal à l’adversaire. C’était bien de le voir à un si haut niveau pendant une longue période en fin de saison. Nous l’avons tenu à l’oeil et nous l’avons suivi. S’il continue comme ça, il a une belle carrière devant lui », a ainsi lâché Martinez. Au regard de la qualité des joueurs offensifs de la Belgique, Junior Edmilson a de quoi être flatté.

Evidemment, il a encore du chemin devant lui pour se faire une vraie place en sélection mais son éclosion, à 23 ans, au sein du Standard de Liège attire les regards. Car sa situation contractuelle le place en position de force. Il est en effet sous contrat avec les Rouches jusqu’en 2019 et, selon les médias belges, disposerait d’une clause libératoire inférieure à sa valeur marchande actuelle. Selon nos informations, Junior Edmilson a des touches avec des clubs espagnols, italiens et allemands, mais pas encore avec des formations françaises. Le Standard fait, de son côté, tout son possible pour le prolonger. Histoire de profiter encore un peu plus de ce joueur recruté à Saint-Trond en janvier 2016 pour 1,5 M€.