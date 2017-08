La nouvelle est tombée juste avant le coup d’envoi du match de l’équipe de France face aux Pays-Bas. Devenu officiellement parisien en échange d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 145 M€ (+ 35 M€ de bonus), Kylian Mbappé (18 ans) est devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football. Une annonce qui met donc un terme à une saga qui a duré tout l’été. Un soulagement pour le jeune attaquant qui s’est même offert le luxe de marquer après être entré en jeu en fin de match. Présent face aux médias à l’issue de la rencontre remportée par les Bleus (4-0), le néo Parisien ne l’a d’ailleurs pas caché, même s’il en a profité pour remettre certaines choses en place.

« Non, j’ai toujours été à fond dans le football, c’est vous qui pensiez que j’étais à fond ailleurs. Le football c’est là où je m’exprime le mieux, c’est tout ce que je sais faire. Je prends du plaisir à jouer, c’était un réel plaisir de retrouver le terrain. J’avais des fourmis dans les jambes à force de rester sur le banc ». Enfin prêt à fouler les pelouses, Mbappé est ensuite revenu sur sa signature au Paris Saint-Germain. Et si le coût de son arrivée devrait lui assurer rapidement une place de titulaire, le joueur ne compte pas arriver dans le vestiaire francilien en fanfaronnant.

Mbappé séduit par le projet du PSG

« C’est officiel oui. C’est un grand plaisir de faire partie d’un grand club comme ça. C’est le projet idéal selon moi pour progresser et continuer à apprendre au haut niveau. Je vais être entouré de grands joueurs qui, pour la plupart, ont tout gagné au niveau national et certains au niveau européen. Donc j’ai beaucoup à apprendre et beaucoup à prouver ». Un discours humble qu’il se chargera de concrétiser par des actes. Et sauf pépin physique, c’est le public messin qui devrait avoir la chance de le voir à l’oeuvre pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

Enfin, Mbappé a répondu à une dernière question qui taraudait bon nombre d’observateurs : à partir de quand a-t-il choisi de céder aux sirènes parisiennes plutôt que de filer ailleurs ? « Ça fait plusieurs semaines. Pourquoi ? Comme je l’ai dit, c’est le projet qui me permet de progresser et pouvoir continuer ma progression tout en jouant, ce qui était mon principal critère. » C’est dit.