Plus le temps de jouer. La déroute subie à Monaco dimanche (6-1, 4e journée de L1) a montré que l’Olympique de Marseille devait impérativement se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato pour pouvoir avoir les moyens de ses ambitions sportives. Rudi Garcia se verrait bien accueillir un renfort par ligne. La priorité, comme le rappelle L’Équipe, va à l’attaque, secteur où les Phocéens, hormis Valère Germain, sont défaillants.

Plusieurs noms reviennent dans les colonnes du quotidien sportif, de Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) à Divock Origi (Liverpool) en passant par Islam Slimani (Leicester) et Vincent Aboubakar (FC Porto). Cependant, aucun de ces dossiers n’est entré dans une phase avancée, même si les Olympiens ont soumis, selon nos informations, une offre de 15 M€ à Porto pour son international camerounais. Proposition repoussée aussi sec par les Dragões, qui espèrent un peu plus pour lâcher l’ancien Valenciennois sur lequel Sergio Conceição compte cette saison.

Un attaquant, un défenseur... et un milieu

Si l’attaque est évidemment le cheval de bataille n° 1 de la cellule sportive de l’OM, cette dernière cherche aussi activement un central. Les prestations de Doria ou Tomas Hubocan contre l’ASM n’ont pas rassuré et un renfort serait le bienvenu. Comme nous vous l’annoncions ce lundi, les Ciel-et-Blanc ont ravivé leur intérêt pour Aymen Abdennour (Valence), pourtant en route pour le Zenit Saint-Pétersbourg après avoir satisfait sa visite médicale. Du coup, La Provence indique que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont activé une autre piste.

Le quotidien régional avance en effet que les Marseillais ont entamé des discussions avec Nicolas Isimat-Mirin (25 ans, PSV Eindhoven). Passé par Valenciennes et Monaco, le défenseur central est sous contrat aux Pays-Bas jusqu’en juin 2019. Enfin, La Provence et L’Équipe croient savoir que Rudi Garcia aimerait également voir débarquer un milieu, au profil plutôt défensif, dans les dernières heures du marché. Le dossier William Vainqueur (28 ans, AS Roma), prêté la saison passée, n’a pas été relancé. Plus que jamais, l’OM doit se presser tout en gérant le cas de ses indésirables.