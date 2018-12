Voilà une véritable bombe qu’a lancée L’Equipe ce vendredi soir. Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un week-end tranquille, sans championnat (à cause du report du match contre Montpellier dû aux nombreuses manifestations prévues dans la capitale ce samedi), et peut préparer son grand rendez-vous de mardi prochain en Ligue des Champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade (à suivre en live sur notre site) sereinement, en coulisses, le quotidien sportif annonçait dans son article que les dirigeants travaillaient au départ possible d’une de leurs deux grandes stars : Kylian Mbappé et Neymar.

L’Equipe affirmait en effet qu’en attendant les futures sanctions du FPF, le Paris Saint-Germain réfléchissait à la pire solution, en annonçant que le PSG pourrait plutôt se séparer du champion du Monde français. L’image de Neymar semblerait en effet très importante, notamment pour la haute direction du PSG, mais la plus-value d’un futur transfert rentrerait aussi en compte. Acheté 180 millions d’euros à l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé pourrait être revendu l’été prochain bien plus cher, à savoir environ 250 millions, soit beaucoup plus que Neymar, recruté pour 222 millions mais dont la plus-value serait moins importante.

Mais quelques heures après la publication de l’article, le Paris Saint-Germain a dévoilé un communiqué plutôt acerbe pour démentir toutes les informations sorties. Le club de la capitale s’est en effet directement adressé au quotidien sportif, avant de rédiger un deuxième paragraphe tourné vers le match tant attendu de mardi soir en C1. Les Parisiens appellent en effet les supporters du club à soutenir plus que jamais Neymar et ses coéquipiers. Huitième de finaliste la saison passée, l’équipe de Thomas Tuchel aura en effet besoin de soutien mardi soir pour décrocher son billet pour la phase finale de la Ligue des Champions. Et le PSG ne compte pas se faire déstabiliser.