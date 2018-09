« L’été de grâce ». Il y a quelques jours, L’Équipe dressait un premier bilan prometteur de Thomas Tuchel depuis son arrivée sur le banc de touche du Paris SG. Si la défaite à Liverpool (3-2, 1ère journée de Ligue des Champions) invite à la prudence et à la patience, le sans-faute en Ligue 1 (7 victoires en 7 journées) laisse présager un avenir radieux, d’autant que les joueurs semblent adhérer à sa méthode, différente de celle de ses prédécesseurs Unai Emery et Laurent Blanc.

Le clan brésilien est notamment sensible au comportement de l’Allemand à en croire les informations du quotidien sportif. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Selon le média UOL Esporte, le noyau dur auriverde du vestiaire parisien n’a pas franchement été convaincu par la campagne de recrutement de sa direction cet été. Thiago Silva & co ont déjà « manifesté en interne leur mécontentement » au sujet du projet sportif du club.

Les Brésiliens ont manifesté leur mécontentement en interne

Pour eux, l’effectif n’est pas devenu meilleur suite à ce mercato, marqué par les arrivées de Thilo Kehrer (ex-Schalke 04), Juan Bernat (ex-Bayern Munich) et Eric Maxim Choupo-Moting (ex-Stoke City). Ils considèrent que les postes de latéral gauche et de milieu de terrain « comme les points faibles de l’équipe ». UOL Esporte rappelle notamment que Neymar et ses compatriotes avaient notamment fait le forcing auprès des décideurs pour attirer Filipe Luis (Atlético Madrid) ou Alex Sandro (Juventus Turin).

Thiago Silva avait laissé poindre une certaine amertume au sujet du recrutement estival lors de la défaite chez les Reds lorsqu’il a été interrogé sur la présence d’Angel Di Maria et Marquinhos dans l’entrejeu au coup d’envoi sur la pelouse d’Anfield : « demandez à Antero Henrique ». Tout le monde n’a visiblement pas la même cote que Thomas Tuchel...