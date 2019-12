Comment combattre la sinistrose ambiante à l’OL ? Le thème est revenu avec insistance lors de la conférence de Rudi Garcia à la veille du 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Toulouse (match à suivre en live commenté sur notre site ce mercredi à partir de 18h45). Avec les blessures graves de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde ce week-end, les Gones ont perdu plus qu’un match contre le Stade Rennais (1-0 ce dimanche) mais deux de ses meilleurs joueurs. Ils n’ont pas vraiment le temps de s’apitoyer sur leur sort car les matches s’enchaînent. Et c’est bien là que le bât blesse d’après le coach lyonnais.

Garcia a pesté contre les cadences des matches. D’après lui, c’est la principale cause de blessures chez ses joueurs. Les matches s’enchaînent mais pas les phases de repos. « Il va falloir arrêter de mettre des cadences infernales sinon les meilleurs seront à l’infirmerie. Nous n’avons pas l’intelligence de bien programmer les compétitions. On ne veut pas tirer sur ceux qui pourraient se blesser par la répétition des matches. L’une des solutions, c’est ce qu‘on va faire aujourd’hui. On va faire quelque chose d’un peu ludique. Les joueurs en ont besoin pour évacuer les deux blessures de Jeff et Memphis. Un truc tranquille car demain il va falloir retourner au combat. On en a besoin pour les têtes aussi. »

Garcia veut jouer la Coupe de la Ligue à fond

Avec 7 rencontres disputées en 22 jours, le rythme est compliqué à suivre pour les organismes. « L’équipe n’a pas de mal à aller au combat mais on a manqué d’énergie contre Lille et Rennes. On a du mal à récupérer quand on joue de manière répétée. Même si on a donné de l’oxygène durant la trêve internationale, certains étaient en sélections et comme par hasard ce sont ceux qui sont blessés. » Pour donner du baume au cœur, rien de mieux que gagner les matches. La venue des Violets tombe peut-être bien au Groupama Stadium car ils n’ont plus remporté la moindre rencontre depuis le tour précédent (30 octobre dernier).

Et même si le calendrier empêche les Gones de souffler, Garcia compte bien se servir de cette compétition pour tenter de gagner un titre. « Ça fait trop longtemps que l’OL n’a pas gagné de trophée. On va tout faire pour faire un exploit et se qualifier en 1/4 de Ligue des Champions mais les trophées les plus accessibles sont les coupes nationales. La coupe de la Ligue, c’est le chemin le plus court. On va la jouer à fond, comme dans mes habitudes », a prévenu le coach de l’OL. Et cela redonnerait le sourire à une équipe qui en manque en ce moment.