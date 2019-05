Ce n’est plus une surprise. Depuis plusieurs mois désormais, Thomas Tuchel ne cesse de demander des renforts à ses dirigeants pour le prochain mercato estival, qui ouvrira ses portes le 11 juin prochain en France. Vendredi, le technicien allemand était même revenu sur les matches européens de la semaine pour faire passer un message : « les gars ont fait un travail excellent, mais si on veut rester à ce niveau pendant une saison complète, on doit avoir des possibilités pour créer de la performance. Pour ça, on a besoin de joueurs capables de jouer en Premier League. On cherche exactement ces gars-là. Des gars habitués à rester concentrés tous les trois jours et pour qui c’est normal d’être fatigué après avoir tout donné. »

Le secteur à renforcer en priorité reste l’entrejeu. À ce niveau, le club de la capitale semble avoir bien avancé ses pions concernant Ander Herrera. Le milieu espagnol de Manchester United a même annoncé son départ des Red Devils ce samedi. Il ne resterait donc plus que l’officialisation du champion de France. Allan, le milieu brésilien du Napoli, serait également toujours suivi mais le dossier semblerait un peu plus compliqué. Et justement, le Paris Saint-Germain pourrait également concurrencer le club italien dans un autre transfert. Si des renforts sur le plan offensif n’ont pas forcément été demandés, la formation parisienne pourrait cependant s’activer pour apporter du sang neuf cet été dans ce secteur. Et la dernière piste mènerait aux Pays-Bas.

Hirving Lozano au PSG pour 40M€ ?

Avec les problèmes autour de la prolongation de Lorenzo Insigne, le Napoli serait dernièrement renseigné sur Hirving Lozano, l’ailier du PSV Eindhoven. La presse locale évoquait même une première offre aux alentours de 30 millions d’euros. Mais finalement, le club d’Aurelio De Laurentiis aurait été doublé par le PSG dans cette affaire. D’après les informations d’Il Mattino, les Parisiens seraient les mieux placés désormais pour recruter l’international mexicain (34 sélections, 8 buts). Le média napolitain explique en effet qu’Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, et ses équipes tiendraient un accord avec Mino Raiola, l’agent du joueur.

Les dirigeants parisiens seraient même prêts à sortir 40M€, le prix demandé par le club néerlandais, pour s’attacher les services du joueur de 23 ans. Reste désormais à savoir si l’opération va se conclure. Il Mattino ajoute tout de même que le Paris Saint-Germain ne devrait pas forcer ce transfert si un élément offensif du club ne quitte pas la capitale française cet été. L’arrivée d’Hirving Lozano, actuellement touché au genou, dépendrait donc d’un futur départ au sein de l’effectif parisien, pour dans un premier temps rester dans les clous du fair-play financier, et dans un second temps assurer un certain temps de jeu au Mexicain. Affaire à suivre...