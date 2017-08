Certes il n’y avait pas Neymar, dont les premiers pas avec le PSG auront donc lieu à Guingamp, mais le trio d’attaque du Paris Saint-Germain avait fière allure face à Amiens samedi après-midi. Le trio Pastore-Cavani-Di Maria a brillé, même si trop de gestes superflus ont empêché le PSG de l’emporter avec plus de buts d’avance. Reverra-t-on cependant ce trio à l’issue du mercato estival ? Rien n’est moins sûr.

Selon les informations du Parisien et de L’Equipe, Kylian Mbappé est toujours bel et bien dans le viseur du Paris Saint-Germain malgré les 222 M€ déjà déboursés pour Neymar. Pour L’Equipe, lâcher à nouveau 180 M€ pour un joueur cet été relève de la mission impossible au regard du fair-play financier. Le Parisien se montre de son côté bien plus optimiste, évoquant un plan d’action du PSG pour financer correctement le transfert du jeune prodige français.

Des ventes obligatoires et un gros transfert

D’abord, il faut bien sûr se séparer des indésirables : Hatem Ben Arfa, Gregorz Krychowiak et Jesé. Auxquels on peut ajouter Serge Aurier, à l’utilité négligeable au regard de l’arrivée de Daniel Alves côté droit, et Blaise Matuidi, dont le nouveau statut de remplaçant et l’intérêt de la Juventus peuvent l’inciter au départ. L’Ivoirien peut rapporter 30 M€ et la vente des 4 hommes pourraient bien dépasser au final les 60 M€. Une première étape nécessaire pour le PSG, avant de se séparer d’un joueur à forte valeur marchande.

Et ce joueur, c’est Angel Di Maria. Comme l’écrit Le Parisien, si Mbappé débarque, la victime serait l’Argentin, qui garde une grosse cote sur le marché (aux alentours de 70 M€). De quoi récolter suffisamment d’argent pour passer entre les gouttes du fair-play financier ? Le transfert de Neymar, qui va peser plus de 110 M€ par an dans les comptes du PSG, doit lui aussi être amorti. A la différence de Mbappé, la puissance marketing du Brésilien est déjà énorme et mondiale. Du sponsor à l’équipementier en passant par la vente de maillot, le PSG peut espérer une forte augmentation des recettes grâce à Neymar. Et donc passer à la suite sur le mercato.