À dix jours de l’issue du mercato estival, on ne comprend pas bien où veut en venir le FC Barcelone. En effet, alors que les pistes principales se nomment Ousmane Dembélé, le Français du Borussia Dortmund, et Philippe Coutinho, le Brésilien de Liverpool. Pourtant, à part l’arrivée de Paulinho au milieu de terrain, aucune recrue n’est encore arrivée en Catalogne depuis le rocambolesque transfert de Neymar vers le PSG au début du mois d’août.

Dès lors, voyant l’affaire Coutinho se compliquer devant des Reds intransigeants, les Catalans se sont jetés à l’assaut de Jean Michaël Seri, le milieu de terrain international ivoirien de l’OGC Nice. Mais une nouvelle fois, cette piste est plus compliquée qu’il n’y paraît. Les Blaugranas pensaient pouvoir lever sa clause, signée sous seing privé, de 40 millions d’euros, mais celle-ci est périmée depuis le 15 juillet dernier. Alors, les Aiglons risquent de demander bien plus à un Barça qui n’a plus de temps à perdre.

Le PSG prêt à écouter le Barça pour Di Maria

Si l’option Ousmane Dembélé n’a pas autant de plomb dans l’aile que celle du Brésilien de Liverpool, elle n’est pas bien embarquée non plus. Alors, une nouvelle fois, le FCB va devoir activer son plan B. Celui-ci se nomme Angel Di Maria. L’Argentin, qui a débuté ce dimanche soir contre Toulouse (6-2) en compagnie de Neymar et de Cavani, sait que ses jours sont comptés dans la capitale, d’autant que Julian Draxler est encore dans l’effectif.

‼️Explica @gerardromero al @tudirasrac1

El PSG està disposat a escoltar ofertes per Di Maria. El Barça està preparat per fer una ofensiva. — Tu Diràs (RAC1) (@tudirasrac1) 20 août 2017

Selon les informations de la radio catalane Rac1, le club de Josep Maria Bartomeu serait prêt à lancer son offensive pour l’ancien du Real Madrid dont le prix est estimé entre 60 et 70 millions d’euros. De leur côté, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif Antero Henrique seraient tout à fait disposés à écouter les propositions du clan barcelonais pour un joueur qu’ils ont recruté voici maintenant deux années en provenance de Manchester United contre 63M€. Le chassé-croisé entre le Barça et le PSG est loin d’être terminé.