L’été dernier, un an après avoir mis le feu au mercato en recrutant la paire Neymar-Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est fait un peu plus discret concernant ses dépenses estivales. En effet, hormis les 37 M€ déboursés pour recruter l’Allemand Thilo Kehrer, les Franciliens n’ont pas cassé leur tirelire pour embaucher Gianluigi Buffon (libre), Juan Bernat (5 M€) et Eric-Maxim Choupo-Moting (libre). Un été 2018 moins fou lié à la volonté des dirigeants rouge-et-bleu de ne pas s’attirer les foudres de l’UEFA.

Une attitude compréhensible qui n’a pas empêché pour autant Thomas Tuchel de regretter l’absence de renfort dans l’entrejeu. « Satisfait ? Pas à 100 % pour être franc avec vous. C’est un secret de Polichinelle que l’on recherchait un numéro 6. On cherchait à remplacer Thiago Motta. On cherchait à remplacer sa personnalité. Pour un numéro 6 au PSG, tu cherches du talent, une très grosse personnalité. On n’a pas pu le faire. À la fin, on a un peu manqué de temps. Maintenant, on a 100% confiance dans ce groupe, dans ces joueurs et on regarde vers l’avant », avait-il déclaré en septembre dernier lors de son passage sur le plateau de RMC Sport.

Le verdict de l’UEFA se fait toujours attendre

Pourtant, si son groupe lui donne actuellement satisfaction, le manque de profondeur de banc, notamment au milieu de terrain, risque de coûter cher dans le money time de la saison, notamment si le PSG va loin en Ligue des Champions. De quoi laisser penser que Tuchel risque de réclamer un ou plusieurs renforts en janvier prochain. Un scénario qui semble logique, même si ESPN annonce que la direction francilienne craindrait de ne pas pouvoir avoir les mains libres.

La raison ? Le mois dernier, l’UEFA a annoncé, dans le cadre du fair-play financier, que le dossier parisien allait être réexaminé par la chambre d’instruction... alors que cette dernière avait validé les comptes du club de la capitale en juin dernier. Sauf que depuis plusieurs semaines, le PSG n’a toujours pas reçu de réponse définitive de la part de l’UEFA. Et d’après ESPN, l’actuel leader du classement de Ligue 1 aurait peur de voir le verdict tomber après l’ouverture du prochain mercato hivernal, ce qui obligerait donc Paris à ne pas s’activer en amont, au risque de prendre un retard rédhibitoire. À suivre.