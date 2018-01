« Non, ce n’est pas qu’une diversion. Si le Real Madrid a laissé filtrer cette information, c’est qu’ils savent qu’ils peuvent réaliser cette opération. (...) Je suis convaincu que c’est une opération qui est dans la tête du président et que son idée, c’est que Ronaldo parte et que l’argent qu’il va en théorie récupérer de son transfert lui permette de faire celui d’un joueur exceptionnel comme Neymar ». Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, en est sûr et l’a confié au Parisien du jour : la Casa Blanca est vraiment sur les traces de Neymar (25 ans).

Alors que l’on pensait à des tentatives de déstabilisation à un mois environ du choc entre les Merengues et le Paris SG en 8e de finale de Ligue des Champions, l’ex-patron madrilène est lui persuadé que les pensionnaires du Santiago Bernabeu cherchent vraiment à recruter le Brésilien dans un avenir proche. D’ailleurs, les rumeurs laissent entendre que les Espagnols avaient envoyé un émissaire au Brésil pour marquer Ney à la culotte entre Noël et le jour de l’An, histoire de lui montrer que leur intérêt était bel et bien réel.

Al-Khelaïfi reste serein

Au Parc des Princes, on reste serein malgré l’évolution de ce dossier. Le Parisien assure ainsi que, dans l’entourage du président Nasser Al-Khelaïfi, on considère que le risque de départ du n° 10 en fin de saison est tout simplement « nul ». D’ailleurs, le quotidien précise que le club de la capitale n’a inséré aucune clause libératoire ou sous seing privé dans le contrat de l’international auriverde, qui court pour rappel jusqu’en juin 2022, après son arrivée l’été dernier en provenance du FC Barcelone pour 222 M€.

En d’autres termes, l’attaquant des Rouge-et-Bleu ne peut pas quitter la Ville lumière sans le consentement de l’état-major parisien. Et quand on sait à quel point ce dernier est dur en affaires... Toujours est-il que, lorsque le Real Madrid a une idée en tête, il sait se montrer convaincant. Un échange avec Cristiano Ronaldo (32 ans) a même été évoqué ce week-end de l’autre côté des Pyrénées. Le PSG est prévenu : même s’il n’entend pas se séparer de Neymar, le Real Madrid ne lâchera pas l’affaire.