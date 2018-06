Ouf ! C’est sûrement du soulagement qu’ont ressenti les dirigeants parisiens à l’annonce du verdict rendu par l’ICFC (l’instance de contrôle financier des clubs) hier en fin d’après-midi. Pas d’exclusion des compétitions européennes comme réclamée par ses plus fervents adversaires, pas de budget mercato encadré ni de limitation de joueurs en Ligue des Champions. Bien sûr, il va falloir vendre, mais cela ne faisait guère de doute. Selon L’Équipe, l’heure n’était pas non plus à la fête dans les locaux du club parisien, conscient que les ventes de joueurs, qui devront s’élever cet été à au moins 40 M€, devront aussi faire partie du paysage l’été prochain.

Néanmoins, le PSG a échappé au pire, et il devra s’en contenter pour le moment. Du côté des ventes, les trois joueurs concernés par un départ rapide se nomment Odsonne Edouard, que le Celtic Glasgow veut conserver, Gonçalo Guedes, que Valence veut recruter définitivement, et Javier Pastore, que West Ham tente de convaincre. Avec ces trois hommes, le PSG pourrait aisément dépasser les 40 M€, mais c’est le timing de leur vente qui interroge. Pour le premier, cela apparaît réalisable de le transférer d’ici le 30 juin (le Daily Record annonce aujourd’hui que le transfert est conclu pour une somme de 7 M€). Pour les deux autres en revanche…

Guedes à 80 M€, Buffon en salle d’attente

Selon L’Equipe, Antero Henrique a fixé le prix de Guedes à 80 M€, quand Valence semble prêt à mettre 50 M€ maximum. Le joueur, lui, souhaiterait surtout attendre la fin du Mondial (où il devrait débuter en tant que titulaire en attaque aux côtés de Cristiano Ronaldo) avant de se décider sur son avenir. Une fois que le PSG aura bien avancé sur le dossier des ventes prioritaires, il pourra accélérer sur les arrivées. Bien que non sanctionné, il ne faudra pas faire de folies cet été pour éviter de se retrouver dans la même situation dans un an.

Les envies sont connues, avec un latéral gauche et un milieu défensif. Et en bonus l’arrivée possible de Gianluigi Buffon, qui pousserait Trapp ou Areola au départ. Comme le rappelle Le Parisien, les pistes pour le poste d’arrière gauche mènent à Alex Sandro (Juventus Turin) et Raphaël Guerreiro (Dortmund). L’Equipe ajoute un nom supplémentaire, celui d’Alex Telles, 25 ans, le gaucher brésilien qui évolue au FC Porto depuis 2016 (contrat jusqu’en 2021). Ce dernier a déjà été supervisé à plusieurs reprises par le PSG ces dernières années (et notamment en 2015 lorsque Telles évoluait à Galatasaray). Au milieu de terrain, N’Golo Kanté suscite toujours l’intérêt mais, heureux à Chelsea, il ne semble pas vraiment favorable à un retour en France pour le moment.