Cette année (comme l’année passée), Edinson Cavani a été repositionné à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain. L’ancien du Napoli doit cela au départ de Zlatan Ibrahimovic. Depuis, il s’éclate et met des buts comme d’autres enfileraient des perles. L’attaquant du PSG est aujourd’hui à un but du record du PSG détenu par la star suédoise et surtout, il a déjà marqué 20 buts en Ligue 1 pour autant de matches joués (19 titularisations).

Sauf que l’avant-centre du club francilien vit un début de cohabitation compliqué avec son compère de l’attaque Neymar, arrivé à Paris cet été après avoir été arraché au FC Barcelone. Outre le penaltygate, les deux hommes ne seraient pas franchement sur la même longueur d’onde, mais l’attitude irréprochable d’Edinson Cavani permet au club de la capitale de ne pas connaître un nouveau drame dans son vestiaire. Pourtant, le joueur de la Celeste pourrait ne pas s’éterniser.

L’Atlético et la Juve sur les rangs

En effet, ce dimanche, le Journal du Dimanche explique que le club vice-champion de France en titre et largement leader de la Ligue 1 avec neuf points d’avance sur l’Olympique de Marseille et un match à jouer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce soir, pourrait se résoudre à le mettre sur la liste des transferts. Ainsi, l’attaquant qui a affolé toutes les défenses de Serie A pendant six ans (trois ans à Palerme puis trois ans à Naples) pourrait partir, cinq ans après son arrivée.

Et il faut dire que le natif de Salto (Uruguay) ne manque pas vraiment de prétendants. Chelsea, qui le suivait déjà lorsqu’il était à Naples pourrait y penser tout comme la Juventus Turin et l’Atlético Madrid, explique le JDD. Reste à savoir le prix que vont fixer Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique pour laisser filer leur goléador s’ils le souhaitent. Il faudra aussi aux deux hommes forts du PSG dénicher un joueur qui pourra avoir le même rendement. L’été s’annonce chaud à Paris.