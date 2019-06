Het Laatste Nieuws n’y va pas par quatre chemins, Adnan Januzaj (24 ans) quittera la Real Sociedad cet été. Arrivé à l’été 2017, le milieu offensif, sous contrat jusqu’en juin 2022, ne manquera pas d’offres. Le quotidien belge assure en effet que le Paris SG est sur les traces du Diable Rouge (11 sélections, 1 but). HLN indique le club de la capitale est « séduit par la technique de dribble et la qualité de frappe » du gaucher. La cellule de recrutement parisienne a couché le nom de l’ancien pensionnaire de Manchester United sur ses tablettes.

Ce n’est pas la première fois que son nom est annoncé dans le viseur du PSG. Avant son transfert au Pays basque, il avait été plusieurs fois annoncé comme une cible potentielle pour les Rouge-et-Bleu. Thomas Tuchel a déjà travaillé six mois avec l’international belge lors de la saison 2015/16 du côté du Borussia Dortmund. Un mauvais souvenir pour le joueur, âgé de 20 ans à l’époque (12 matches, 3 passes décisives, aucun but), et pour le coach, qui avait regretté son adaptation manquée.

Le PSG n’est pas seul

Le PSG n’est visiblement pas le seul à avoir des vues sur lui. Toujours d’après HLN, le FC Séville et l’AC Milan sont récemment venus aux nouvelles. Mais c’est bien l’Ajax Amsterdam qui s’est montré le plus entreprenant ces dernières semaines. Alors que de nombreux départs se profilent suite à leur magnifique parcours en Ligue des Champions (Hakim Ziyech et David Neres entre autres), les Néerlandais songeraient à lui pour rebâtir leur ligne d’attaque.

Côté espagnol, on ne semble pas trop s’inquiéter de toute cette agitation. Le directeur sportif de la Real Roberto Olabe, interrogé par Mundo Deportivo ce mardi, ne parle pas franchement de départ. « Adnan est très bon. Nous devons lui donner plus de consistance. Je veux que les bons joueurs restent ici pour offrir des solutions à l’entraîneur », a confié le dirigeant espagnol. L’été dernier, alors que Leicester City se penchait sur ce dossier, les Basques avaient demandé 30 M€. Qu’en sera-t-il cet été ?