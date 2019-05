Le Paris SG cherche-t-il un défenseur central cet été ? La question mérite d’être posée puisque le quotidien sportif espagnol Sport assure ce mercredi que le club de la capitale s’est positionné pour Mario Hermoso (23 ans). L’axial de l’Espanyol Barcelone sort d’une très belle saison (32 apparitions en Liga, 3 buts), ponctuée par une qualification en Ligue Europa.

Brillant dans l’anticipation et les couvertures, il est très élégant balle au pied, qualité qui fait de lui un excellent relanceur. Présenté en Espagne comme un potentiel successeur à Gerard Piqué et Sergio Ramos en sélection, le natif de Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2020, a d’ailleurs été récompensé de cet exercice plein avec ses premières capes avec la Roja sous les ordres de Luis Enrique (en novembre, contre la Bosnie, puis en mars, face à Malte).

Le Real peut tout faire basculer

Il a d’ailleurs été convoqué pour les prochains rendez-vous contre les Îles Féroé et la Suède, preuve que le sélectionneur espagnol compte sur lui en vue de l’Euro 2020. Cette exposition nouvelle a attiré le PSG donc, pourtant très bien fourni dans ce secteur de jeu, avec Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Thilo Kehrer, sans compter les jeunes pousses Stanley Nsoki et Loïc Mbe Soh. Mais ce n’est pas tout !

Sport ajoute que le Bayern Munich et Arsenal seraient également sur le coup, séduits par l’élégance et les performances du joueur. Mais le Real Madrid, son club formateur, possède une clause de rachat fixée à 7,5 M€ et pourrait bien mettre tout le monde d’accord, Florentino Pérez appréciant cette jeune pousse façonnée à La Fabrica. Mario Hermoso risque donc d’animer le prochain mercato.