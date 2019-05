Les amoureux du football européen ne le connaissent probablement pas, mais les fans de Manchester United et du Portugal ont forcément déjà entendu son nom. Angel Gomes, milieu de terrain des équipes de jeunes de Manchester United a foulé les terrains pour quinze minutes lors de l’ultime rencontre de Premier League entre les Red Devils et Cardiff (0-2). Une sorte de récompense octroyée par Ole Gunnar Solskjaer à son joueur en fin de contrat en 2020.

Pourtant, tout ne semble pas si rose dans la tête du natif de Londres. Champion du monde des moins de 17 ans avec l’Angleterre (il possède aussi la nationalité portugaise), le fils de Gil Gomes (finaliste de l’Euro Espoir en 1994) a remporté le prix du meilleur jeune joueur de l’équipe des pensionnaires d’Old Trafford en 2015/2016. Mais visiblement, il ne se satisfait pas du tout de son évolution au sein du club anglais et songerait même à le quitter.

Le PSG l’a approché

C’est ce qu’annonce, ce mardi, le journal portugais Abola. En effet, le milieu de terrain, qui a été le premier joueur né après le 1er janvier 2000 a foulé les pelouses en Premier League ce dimanche, serait à l’écoute des offres dont il dispose et serait donc tout à fait prêt à quitter Manchester United avant la fin de son bail (le 30 juin 2020). Et de ce que l’on sait, c’est que ces approches ont été nombreuses. Surtout quand on connaît l’état du marché actuel.

En effet, on recrute plus jeune, plus vite, plus cher depuis quelques années et Gomes pourrait faire partie de ces jeunes joueurs arrachés à leur centre de formation. Selon les informations d’Abola, le Paris Saint-Germain serait l’une des écuries à avoir fait une proposition au milieu de terrain de 18 ans. Malgré son physique frêle (1,68 m, 55 kg), le talent parle et visiblement les clubs européens l’ont à l’oeil. Reste à savoir si Manchester United pourra le convaincre de rester.