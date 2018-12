La priorité pour le Paris Saint-Germain sur ce mercato estival, on la connaît. Il s’agira pour Antero Henrique de trouver la perle rare au milieu de terrain. Si Julian Weigl est la grande priorité des dirigeants parisiens, il faudra alors se le faire prêter par le Borussia Dortmund et ajouter au contrat une indemnité de 20 millions d’euros en guise d’option d’achat. Tout semble donc rouler, d’autant que l’international allemand serait tout à fait disposé à quitter la Ruhr.

Mais il n’est pas le seul milieu de terrain pisté. Abdoulaye Doucouré (Watford) pourrait lui aussi être dans les petits papiers du PSG, tout comme Mario Lemina (Southampton). Toutefois, concernant l’ancien Marseillais, le prix pourrait être cher. Selon nos informations, les Saints ne seraient pas à l’écoute d’une offre de 30 millions d’euros et voudraient beaucoup plus. Mais il existe un autre chantier pour les décideurs du Paris SG cet hiver et cela concerne les départs.

Rupture de contrat pour Lass Diarra ?

Dans Le Parisien du jour, nous apprenons que Thomas Tuchel attend quelques départs. Si Timothy Weah se dirige vers un prêt au Celtic Glasgow et que Mbe Soh devrait aussi être prêté (Valenciennes est sur le coup), Yacine Adli aurait tapé dans l’œil d’Olivier Létang et Colin Dagba aimerait obtenir plus de temps de jeu. Voilà en ce qui concerne les prêts. Mais des joueurs sous contrat pourraient aussi quitter le navire au beau milieu de la saison avoue le quotidien régional.

En effet, Jesé Rodriguez et Lassana Diarra, deux recrues d’Unai Emery, aujourd’hui à Arsenal, sont poussés vers la sortie. L’Espagnol et le Français n’entrent pas du tout dans les plans de Thomas Tuchel et si le Tricolore a joué quelques minutes, l’Ibère est lui totalement marginalisé même s’il s’entraîne avec le groupe. Pour l’ancien du Real Madrid, il pourrait se relancer dans un club mal classé de Liga. Pour l’ex-Marseillais en revanche, une rupture de contrat, à six mois de son terme, est envisagée.