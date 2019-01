Ça y est ! Le mercato d’hiver vient d’ouvrir ses portes en France mais aussi dans de nombreux championnats européens. Comme souvent, le marché hivernal sert à faire quelques ajustements. Cela va être le cas en Ligue 1 même si tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Si Paris va s’atteler surtout à trouver un milieu défensif, l’OM va chercher un attaquant voire un latéral gauche tandis que l’AS Monaco risque de faire venir plusieurs joueurs d’envergure pour sortir le club du spectre de la relégation. Mais si le mercato estival est quelque chose de réfléchi et travaillé dans la durée, son homologue hivernal est un marché d’appoint et surtout d’opportunités. L’AS Saint-Étienne l’a prouvé il y a douze mois en récupérant avec succès des internationaux tricolores en difficulté qu’étaient Mathieu Debuchy et Yann M’Vila. Les joueurs s’étaient relancés et avaient permis à l’ASSE de repartir de l’avant. La relance d’anciens de Ligue 1 ou de joueurs confirmés étrangers est donc une solution intéressante à de nombreux points de vue, même si elle n’est pas toujours synonyme de réussite. Le prêt raté de Paul-Georges Ntep à Saint-Étienne est aussi là pour en témoigner.

Cet hiver encore, la donne semble être à la relance. Et à ce petit jeu, c’est Guingamp qui a lancé la première banderille avec la signature de Didier Ndong. Le milieu de terrain gabonais de Sunderland va tenter de reprendre le fil de sa carrière en Bretagne après un an sans jouer. Et les joueurs dans la situation de l’ancien Lorientais sont nombreux, à commencer par Paul-Georges Ntep. L’ancien international tricolore, qui roule désormais pour le Cameroun, n’arrive toujours pas à relancer sa carrière. Depuis son retour à Wolfsbourg l’été dernier et son expérience ratée dans le Forez, l’ancien Rennais n’a pas rejoué avec le club allemand et a dû se contenter de ses deux premières apparitions avec le Cameroun comme seul de temps de jeu lors de ces six derniers mois. Interrogé récemment par beIN Sports sur son avenir, Ntep a assuré qu’il rêvait d’un nouveau rebond en Ligue 1. « Je serai prêt à accepter un nouveau challenge. Que ce soit en France ou ailleurs, j’ai envie de jouer. Il me faut un projet dans lequel j’ai le temps de m’épanouir, de retrouver des sensations et redevenir important dans un collectif qui compte sur moi ».

Un autre ancien Bleu est en grande difficulté. Il s’agit d’Eliaquim Mangala. L’ancien défenseur le plus cher du monde n’est plus que l’ombre de lui-même et végète à Manchester City où il n’est même plus considéré comme une option viable par Pep Guardiola. À six mois de la fin de son contrat, les Citizens pourraient le laisser filer à moindre coût. Une aubaine pour les clubs de L1 à la recherche d’un roc défensif d’expérience (Rennes, Monaco, OM). L’Angleterre semble être un terrain à explorer pour les recruteurs de L1. Simon Mignolet, le portier de Liverpool (qui n’a pas joué une seule minute de la saison) a vu son nom associé à Nice ces dernières semaines et l’international belge pourrait être une belle alternative pour les clubs français intéressés par un gardien de but (Rennes, Nice). Deux milieux offensifs bien connus de L1 pourraient eux aussi effectuer un retour dans l’hexagone cet hiver. Parti l’été dernier à Huddersfield, Adama Diakhaby n’a pas vraiment connu la réussite de l’autre côté de la Manche. Une situation que connaît trop bien George-Kevin Nkoudou qui a déjà quelques touches en France.

Top joueurs pour gros clubs de L1

Cesc Fabregas (31 ans, Chelsea, 2019)

Divock Origi (23 ans, Liverpool, 2020)

Michy Batshuayi (25 ans, Chelsea, 2020)

Kevin Gameiro (31 ans, Séville, 2021)

Morgan Schneiderlin (29 ans, Everton, 2021)

Dalbert (25 ans, Inter Milan, 2023)

Denis Suarez (24 ans, Barça, 2020)

Joueurs moins cotés pour tous clubs de bon niveau L1

Valentin Eysseric (26 ans, Fiorentina, 2021)

Bryan Dabo (26 ans, Fiorentina, 2020)

Ryad Boudebouz (28 ans, Betis, 2021)

Gael Kakuta (27 ans, Rayo Vallecano, 2022)

Joris Gnagnon (21 ans, Séville, 2023)