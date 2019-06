Le dossier Neymar est sur toutes les lèvres. Absent de la Copa América brésilienne pour cause de blessure, l’Auriverde est au cœur de la rubrique des transferts. En effet, depuis quelques semaines on évoque un départ de l’attaquant vers le FC Barcelone, club qu’il a quitté voici maintenant deux années pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Après le départ de Dani Alves, il se pourrait que la colonie brésilienne du Paris SG se retrouve réduite à peau de chagrin.

Mais qu’en pensent les joueurs du PSG de ce possible départ de leur compatriote ? « Neymar ? C’est mieux de ne rien dire en ce moment. J’espère qu’il sera heureux, à Paris ou ailleurs. Le plus important c’est le joueur, l’être humain. J’espère qu’il continuera dans ce projet avec nous », a indiqué Thiago Silva, le capitaine du PSG, après la victoire du Brésil contre le Pérou (5-0) lors du dernier match de poules de la Seleção. Marquinhos, l’autre défenseur du club de la capitale française, a un autre discours.

« C’est difficile de recruter un joueur comme ça dans ton club »

« Je ne pense pas qu’il partira. C’est un joueur important pour le club, c’est notre capitaine. Il apporte aussi toute son expérience aux jeunes. Ils en ont besoin. Il sort d’une grande saison, il a réalisé de bonnes performances et on ne peut rien lui reprocher. J’espère qu’il va continuer avec nous », a expliqué l’ancien de l’AS Rome, toujours après la victoire de la sélection brésilienne contre le Pérou. Mais encore, il va plus loin et espère carrément que Neymar va rester dans l’Hexagone.

« J’espère bien ! C’est quelqu’un d’important. C’est difficile de recruter un joueur comme ça dans ton club. C’est également difficile de la garder. Mais j’espère qu’il va continuer avec nous. Au-delà du joueur important, c’est aussi un ami, un mec que j’adore. J’espère vraiment qu’il va rester », a-t-il ainsi conclu. Pas sûr que les mots de ses compatriotes vont peser dans la balance. On se rappelle que lors de son départ de Catalogne, Gerard Piqué, alors son capitaine, avait aussi beaucoup évoqué le sujet, avec la fin que l’on connaît.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10