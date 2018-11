Depuis que le Paris Saint-Germain a recruté le duo Neymar-Kylian Mbappé, le cas d’Edinson Cavani fait souvent parler. Face au but, l’Uruguayen continue de se montrer très efficace (28 buts en ligue 1 la saison dernière, 8 inscrits en autant de rencontres de championnat cette saison). Cependant, ses relations avec ses deux compères de l’attaque francilienne ne sont pas toujours au beau fixe. On se souvient du penaltygate avec Neymar par exemple. Alors, à l’heure où le Brésilien et Mbappé semblent être les joyaux choyés par la couronne qatarie, le futur de Cavani refait inévitablement parler.

Dernièrement, en marge du choc de Ligue des Champions entre le PSG et Naples, l’hypothèse d’un éventuel retour de Cavani chez les Partenopei avait été évoquée de l’autre côté des Alpes. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, Cavani finira-t-il par plier bagage ? Interrogé par RMC Sport, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge-et-Bleu est revenu sur sa situation chez le septuple champion de France. Et sauf volonté du club de le pousser dehors, Cavani n’a pas vraiment la tête ailleurs qu’à Paris.

Cavani veut rester mais...

« La première chose : je vois toujours le soutien du président qui est toujours à mes côtés. Comme quand je suis arrivé (à Paris). Gagner la Ligue des Champions est quelque chose de très important pour le club et moi. J’aimerais la gagner, et si c’est avec le PSG, ce serait magnifique. J’ai passé beaucoup de temps ici, avec le club, les supporters. Et à la fin, tu commences à te sentir comme si tu étais supporter depuis toujours. Avec le temps , tu commences à ressentir quelque chose de particulier. Après, je sais que le football, c’est le football. Aujourd’hui tu es là et demain tu peux être ailleurs. Sincèrement, j’aimerais la gagner ici », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer. J’ai un contrat jusqu’en 2020. Je veux respecter mon contrat. Je vais respecter le PSG jusqu’en 2020. Non, pas de discussions (pour une prolongation). On verra à la fin. Ma famille est loin, il me manque beaucoup de choses de mon pays. Le club a l’envie de gagner. Si on réussit tous ensemble à trouver le chemin… (…) Je suis resté ici pour gagner. Après, je ne sais pas ce qu’il peut se passer. Parfois, ça ne dépend pas que du joueur mais d’autres conditions à l’intérieur du club. Parfois, c’est pour libérer de la place pour d’autres joueurs. C’est ça que j’ai promis, donner le maximum pour gagner la Ligue des Champions ». C’est dit !