Aymen Abdennour venu renforcer le secteur défensif, défaillant contre l’AS Monaco (6-1, 4e journée de Ligue 1), l’Olympique de Marseille peut s’atteler à trouver, enfin, l’attaquant qu’il recherche depuis des semaines. Si la piste menant à Vincent Aboubakar (FC Porto) semble être la plus chaude, au regard des premières offres marseillaises que nous vous révélions ces derniers jours, d’autres noms sont cités ces dernières heures. L’Équipe rappelle ainsi que l’option Islam Slimani (29 ans, Leicester), bien que coûteuse, existe bel et bien.

Wilfried Bony (28 ans, Manchester City) a lui été proposé, sans que l’OM ne donne suite, tandis que Moussa Dembélé (21 ans, Celtic) est jugée trop cher par la direction olympienne. Le nom de Divock Origi (22 ans, Liverpool) circule également. Seulement, la concurrence est rude pour le Diable Rouge, en France (AS Monaco) comme ailleurs (Tottenham Hotspur, Newcastle, Crystal Palace, l’Inter Milan, la Juventus, la Sampdoria, Wolfsbourg, le Werder Brême et le Bayer Leverkusen sont aussi intéressés par l’ancien Lillois).

L’insistante rumeur Mitroglou

Le Sun avance de son côté le nom de Stefano Okaka (28 ans). Devenu indésirable à Watford, où Marco Silva ne compte pas sur lui, l’international italien est plus que jamais sur le départ. Le tabloïd assure que Marseille et le FC Séville ont un œil attentif à sa situation. D’après le Mirror, Everton est également à l’affût sur ce dossier. Mais la rumeur la plus insistante du jour mène encore au Portugal.

O Jogo croit en effet savoir que les Marseillais sont disposés à mettre 20 M€ sur la table pour attirer Kostas Mitroglou (29 ans). L’attaquant international grec (54 sélections, 13 buts), valeur sûre sur le continent européen, ne joue plus à Benfica en ce début de saison, barré par la recrue suisse Haris Seferovic (25 ans), et semble d’accord pour tenter l’aventure en L1. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome seraient visiblement prêts à lui offrir un salaire annuel net de 2,5 M€. Il reste un peu moins de 48h à l’OM pour arrêter son choix et conclure une arrivée que Rudi Garcia attend depuis le départ de Bafé Gomis...