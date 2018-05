L’OL fait dans le classique. Pour sa huitième saison consécutive avec l’équipementier adidas, les Lyonnais n’ont pas changé grand-chose que ce soit au niveau du maillot OL domicile ou extérieur pour la prochaine levée 2018-2019. En attendant un éventuel troisième jeu de maillot en cas de qualification pour une Coupe d’Europe, les couleurs qu’arboreront les joueurs de l’Olympique Lyonnais sur leurs maillots domicile et extérieur ressemblent aux années précédentes. Malgré tout, la marque aux trois bandes a décidé d’innover concernant le design du maillot et de la disposition des couleurs principales.

Pour son maillot « Home » qui sera affiché lors des rencontres au Groupama Stadium principalement et notamment lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Nice cette saison, adidas a choisi un design élégant blanc afin d’illustrer « l’identité historique du club ». Ornée des célèbres bandes aux couleurs du club, cette tunique affiche une coupe droite plus large au niveau du corps. Il bénéficie de la technologie Climalite dans un tissu doux qui évacue la transpiration pour plus de confort. À noter que ce nouveau maillot domicile dispose du blason du club tissé sur la poitrine et que la phrase « Nous sommes l’Olympique Lyonnais » est imprimée à l’intérieur du col en V dans la nuque.

Le maillot extérieur, appelé « Away », sera lui bleu nuit avec une petite touche d’orange comme la saison précédente. Mais contrairement au maillot 2017-18 extérieur qui disposait de bandes verticales orange, cette nouvelle tunique dispose de liserés orange sur les côtés du maillot, mais aussi sur le col. Orné d’un graphisme discret en clin d’œil au toit du Parc OL, il affiche une coupe droite, plus large au niveau du corps. Ce maillot est conçu en piqué doux qui évacue la transpiration pour plus de confort. Petite nouveauté, cette tunique bénéficie d’un col henley côtelé avec patte boutonnée du plus bel effet.

