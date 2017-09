Petite colle pour commencer : vous rappelez-vous du joueur le plus cher acheté par un club de Ligue 1 l’été dernier ? Indice : le Paris Saint-Germain n’en est déjà plus l’heureux possesseur puisqu’il l’a prêté à West Bromwich Albion. Il s’agit donc de Grzegorz Krychowiak, le milieu de terrain polonais, qui s’était engagé contre un chèque de 33,6 M€. Cette époque semble aujourd’hui bien lointaine au regard des sommes déboursées par le club de la capitale durant le mercato estival 2017 qui vient de s’achever.

En l’espace de quelques semaines, le PSG a battu le record du plus gros transfert de l’histoire en payant la clause libératoire de Neymar (222 M€) puis celui du plus gros transfert franco-français avec le prêt avec option d’achat quasi-obligatoire à 180 M€ pour Kylian Mbappé. Ces deux transferts trônent donc tout en haut du top 10 des achats les plus élevés de l’été. Loin derrière, on retrouve l’AS Monaco avec Baldé Keita, arraché à la Lazio Rome contre 30 M€, puis avec Youri Tielemans, recruté contre 25 M€ à Anderlecht.

Improbable mais vrai, le méconnu Yuri Berchiche, qui, rappelons-le, n’a pas été présenté officiellement par le PSG, prend place dans ce top 10 juste derrière le néo-Rennais Ismaïla Sarr (17 M€ en provenance de Metz). L’OM se place ensuite avec son ultime recrutement, Kostas Mitroglou, pour lequel L’Equipe évoque un montant de 15 M€ pour 50 % de ses droits, avec un montage compliqué (on rappelle que la tierce propriété est interdite en France). Au final, c’est Monaco qui place le plus de joueurs dans ce top 10 avec la présence également de Kongolo et Jovetic, qui clot le classement avec les 11 M€ déboursés. L’année dernière, c’est Eder et les 4,5 M€ dépensés par Lille qui fermait la marche.