Cette semaine, l’Olympique de Marseille devrait accueillir sa première recrue de ce mercato estival. Il s’agira, comme nous vous le révélions dimanche matin, du défenseur international croate du Redbull Salzbourg, et vice-Champion du Monde, Duje Caleta-Car, qui est attendu en ce milieu de semaine avant de parapher un contrat de cinq ans. Tout le monde attendait Mario Balotelli, piste de longue date des Phocéens qui commence à traîner.

Pourtant, on a pu apercevoir le joueur faire un tour du côté du Centre Robert Louis-Dreyfus, là où les Olympiens s’entraînent. Jacques-Henri Eyraud voulait vérifier la volonté du joueur de rejoindre les Champions du Monde que sont Adil Rami, Florian Thauvin et Steve Mandanda. Visiblement, le patron de l’OM aurait été rassuré, mais ce n’est pas là que le bât blesse. C’est plutôt avec son agent, ou avec Nice, enfin on ne sait pas trop, mais ça bloque.

Cabella en échange ?

Lors de la finale de la Coupe du Monde, remportée par la France aux dépens de la Croatie (4-2), JHE croise ses homologues niçois selon L’Équipe. Ceux-ci lui lancent qu’il a rendu compliqué un dossier simple. Évidemment, lui qui veut contenter Rudi Garcia, son entraîneur, ne le prend pas bien. Il revient toutefois hier, sur les coups de 17h30, toujours selon le quotidien, vers Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons en lui disant qu’il est prêt à formuler une offre.

Les discussions se poursuivent dans la soirée visiblement et selon le journal français, tout cela devrait se décanter dans les prochaines heures. Le board phocéen garde toutefois un atout dans sa poche puisqu’il pourrait inclure Rémy Cabella, de retour de prêt de l’AS Saint-Étienne, dans le deal sachant que le Gym apprécie beaucoup son profil. Le feuilleton de l’été en France est sur le point de s’achever, pour le plus grand bonheur des fans olympiens.