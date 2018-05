Été 2013. L’AS Monaco entre dans une nouvelle ère. De retour en Ligue 1, le club de la Principauté investit massivement pour marquer son retour dans l’élite du football français. De grands noms arrivent sur le Rocher à l’image d’Eric Abidal, Radamel Falcao, João Moutinho, Geoffrey Kondogbia ou encore James Rodriguez. Un joueur qui symbolise à lui seul le changement de modèle économique des Monégasques un an plus tard. Acheté 45 M€ par les pensionnaires du stade Louis II, le Colombien a été vendu 80 M€ l’été suivant après une Coupe du Monde 2014 où il a brillé. Un été 2014 où l’ASM a vendu pour 94 millions d’euros (on inclut dedans le prêt payant de Radamel Falcao à Manchester United). Cela marque clairement un renouveau dans la stratégie du club qui n’avait pas vendu pour plus de 23 millions d’euros (en 2011, ventes de Park, Nkoulou, Ruffier, etc).

En plus de vendre, l’écurie princière injecte toujours une partie dans l’achat de joueurs à fort potentiel. En 2014, Bernardo Silva (15,75 millions, Benfica), Aymen Abdennour (13 M€ , Toulouse, déjà prêté 6 mois avant) ou encore Tiémoué Bakayoko (8 M€ , Rennes) sont arrivés. Tous ont été vendus quelques temps après pour beaucoup plus. Mais nous y reviendrons. À l’été 2015, Monaco continue sur sa lancée et vend pour 185 millions d’euros d’après Transfermarkt ! Anthony Martial a été vendu pour 50 millions d’euros (+30 millions de bonus). Geoffrey Kondogbia (37 millions d’euros à l’Inter Milan), Layvin Kurzawa (25 millions d’euros, PSG), Yannick Ferreira-Carrasco (24,7 millions d’euros, Atlético de Madrid) ou encore Aymen Abdennour (22 millions d’euros au FC Valence, soit une plus-value de 9 millions) sont eux aussi partis.

Plus de 700 millions de ventes depuis 2014 !

Un an après, Monaco a plus acheté (50,5 M€ pour s’offrir notamment Sidibé, Benjamin Mendy, Fabinho, Carrillo, Lemar) que vendu (19,7M€ , dont 8 pour la vente de Cavaleiro à Wolverhampton). En 2017, Monaco a repris ses bonnes habitudes en vendant pour près de 200 millions d’euros (199,5 M€ ), d’après Transfermarkt. Acheté 13 M€ à l’OM, Benjamin Mendy a été cédé pour 57,5 M€ à Manchester City. Les Skyblues ont aussi mis 50 M€ sur la table pour arracher Bernardo Silva à l’ASM. Soit une plus-value de 35 M pour le Portugais. De son côté, Tiémoué Bakayoko a rejoint Chelsea pour 40 millions d’euros, lui qui a été acheté 8 M€ .Saint-Maximin (10 M€, Nice), Germain (8 M€, OM) ou encore Dirar (3,5 M€, Fenerbahçe) ont aussi permis de renflouer les caisses.

À cela, il faut aussi ajouter la vente cet hiver de Guido Carrillo à Southampton. Acheté 9 M€ , il a été vendu pour 22 M€ ! Cet été 2018, Monaco est bien partie pour casser encore la baraque. En plus du jackpot Kylian Mbappé (formé au club), prêté avec option d’achat au PSG pour un montant total de 180 millions d’euros, le club de Rybolovlev vient de vendre Fabinho à Liverpool pour 50 M€ (+5 M€ de bonus). D’autres pourraient suivre comme Thomas Lemar ou Djibril Sidibé. Au total, depuis l’été 2014 et le changement de cap en terme de stratégie économique, Monaco a vendu pour plus de 700 millions d’euros sur le mercato ! Environ 728 millions d’euros de ventes contre un peu plus de 191 millions de joueurs achetés. Une vraie machine à gagner des euros !