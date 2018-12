Quelques heures avant la rencontre du Paris SG à Strasbourg (1-1, 16e journée de Ligue 1), Neymar (26 ans) a publié une vidéo questions-réponses Ask Neymar sur sa chaîne officielle Youtube. Et si Gabriel Jesus et Luis Suarez lui ont posé des questions décalées sur FIFA 19 et ses coupes de cheveux, David Beckham et Benjamin Mendy ont eux cherché à en savoir plus sur l’avenir de l’attaquant brésilien.

L’Anglais, propriétaire de l’Inter Miami FC, future franchise de Major League Soccer, lui a une nouvelle fois demandé de le rejoindre aux États-Unis, une fois sa carrière en Europe terminée. Mais le champion du Monde 2018, aujourd’hui à Manchester City, lui a posé une question concernant son avenir à court et moyen terme, lui demandant s’il comptait jouer en Premier League.

« La Premier League ? C’est une grande compétition. Une des plus grandes du Monde »

Et la star du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2022, n’a pas caché son intention de découvrir le football anglais dans un avenir plus ou moins proche. « La Premier League ? C’est une grande compétition. Une des plus grandes du Monde. On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, mais je crois que tous les grands joueurs doivent jouer, au moins une fois dans leur vie, en Premier League », a-t-il lâché dans un sourire, saluant ensuite le latéral gauche des Citizens.

Une petite phrase qui n’a pas manqué d’être relevée par les médias de l’autre côté du Channel et qui relancera, si besoin était, les questions autour de l’avenir de l’international auriverde (96 sélections, 60 buts), que la presse espagnole annonçait ces derniers temps de retour au FC Barcelone. Les écuries de PL auront en tout cas sans doute entendu l’appel de Neymar...