Tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais à l’été 2018, le jeune défenseur central français Abdou Diallo avait finalement décidé de rester en Bundesliga. Il passait ainsi de Mayence au Borussia Dortmund en échange d’un chèque de 28 millions d’euros. Un excellent choix pour le joueur qui prenait rapidement une autre dimension. Solide dans l’axe ou sur le flanc gauche où il a compensé la blessure d’Achraf Hakimi, le natif de Tours faisait valoir ses qualités. Appliqué dans les duels et sérieux dans ses transmissions, il s’imposait comme l’une des rampes de lancement de la formation de Lucien Favre.

Cette saison, le Borussia Dortmund a longtemps été en course pour le titre en Bundesliga et a titillé le Bayern Munich. Elle le doit en grande partie à son défenseur qui a été très bon. Cependant, lors de ce mercato, les Marsupiaux n’ont pas hésité à se jeter sur l’opportunité Mats Hummels afin de renforcer le cœur de sa défense. Très complémentaire et efficace, le duo Akanji - Diallo a parfois fait preuve de naïveté et c’est dans ce contexte que le champion du monde 2014 est revenu dans le club de la Ruhr. Dès lors, le futur d’Abdou Diallo dans l’effectif des Marsupiaux était menacé.

Un contrat de 5 ans

N’étant pas forcément assuré d’une place de titulaire, le Français pouvait compter sur l’intérêt du Paris Saint-Germain. Voulant faire venir un défenseur central pour gonfler ses rangs, le club francilien a longtemps essayé de faire venir Matthijs de Ligt. Sans succès. Finalement, le dossier menant à Abdou Diallo étant plus facile, le PSG n’a pas hésité longtemps et a mis un peu plus de 30 millions d’euros sur la table pour s’adjuger le joueur.

Le club de la capitale a publié un communiqué sur son site officiel. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Abdou Diallo. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur français a signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2024. » Abdou Diallo fera face à une forte concurrence puisqu’il devra s’imposer devant Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe et Kehrer.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !#WelcomeAbdou pic.twitter.com/wtgWZsf7nQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 juillet 2019

