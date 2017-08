Le mercato estival est peut-être un peu moins animé que ce qu’avaient imaginé les supporters phocéens, quantitativement parlant. Pour l’instant, seuls Steve Mandanda, Adil Rami, Valère Germain et Luiz Gustavo sont arrivés du côté du Vélodrome, et d’autres devaient suivre. C’est maintenant le cas de Jordan Amavi, le latéral gauche français de 23 ans d’Aston Villa. Il vient donc renforcer l’arrière-garde marseillaise, lui qui arrive sous forme de prêt payant avec une option d’achat relativement abordable, même si l’OM n’a pas communiqué de détails.

« Aston Villa et l’Olympique de Marseille sont parvenus à un accord pour le prêt du latéral Jordan Amavi qui a signé, ce jour, pour une saison avec option d’achat, après avoir satisfait aux examens médicaux d’usage. Un jeune âge, un caractère fort et une carrière déjà bien remplie. À 23 ans, Jordan Amavi s’engage avec l’OM pour y apporter son lot d’expériences et de qualités. Et une solution de choix pour Rudi Garcia », peut on lire sur le communiqué du club phocéen. On rappelle que le joueur était tout proche de s’engager avec Séville en début de mercato - sous forme de transfert définitif - avant que le club andalou ne freine l’opération en raison de problèmes lors de la visite médicale. Une version formellement démentie par Aston Villa par ailleurs...

Reste tout de même à voir quels seront les plans de Rudi Garcia pour son nouveau latéral. L’utilisera-t-il en tant que latéral titulaire, prenant ainsi la place d’un Patrice Evra arrivé il y a un peu plus de six mois, ou sera-t-il remplaçant cette saison, le temps de se forger et de s’emparer de la place dès l’été prochain ? Il faudra également voir si l’Olympique de Marseille continuera de se renforcer d’ici la fin du mois d’août, avec les rumeurs incessantes concernant l’arrivée d’un nouvel attaquant, où s’ils jugeront le mercato terminé avec Amavi. Réponse dans les jours à venir...