« Les choses n’ont pas abouti et cela a suscité l’intérêt de plein d’autres clubs, et pas seulement le Real Madrid avec son nouvel entraîneur. Tout est possible, mais on a vraiment pour lui les yeux de Chimène. Mon objectif, c’est de le faire rester maintenant, j’ai toujours écouté les joueurs en priorité. Sur le plan de la relation, ce sont des enfants, des fils pour moi. J’espère qu’il va rester, mais si lui souhaite absolument partir, on essayera de trouver le club le plus grand par rapport à son efficacité et sa dimension », lâchait il y a deux jours Jean-Michel Aulas, le président de l’OL à propos de Nabil Fekir.

L’international français, en ce moment présent à la Coupe du Monde en Russie avec l’équipe de France, aurait dû s’engager avec Liverpool juste avant la compétition. Mais il n’en a rien été, les Reds utilisant la blessure du meneur de jeu à un genou pour tenter de faire baisser le prix demandé par le truculent président rhodanien. Pour le moment, cette piste est mise de côté et comme l’indiquait le dirigeant français, il y a bien d’autres intérêts pour le natif de Lyon.

Il est en fin de contrat dans deux ans

Celui du Real Madrid ? C’est juste une prise de renseignements selon L’Équipe de ce dimanche. Mais à quoi joue donc Jean-Michel Aulas avec son joueur en ce moment ? La réponse est relativement simple en réalité. Le président considérerait que ce serait - peu ou prou - la dernière année pour demander une très belle somme pour son élément qui arrive en fin de contrat dans deux années (30 juin 2020) et surtout qui revient de deux blessures consécutives au genou.

Par conséquent, en donnant cette petite réplique souriante, Jean-Michel Aulas prévient habilement les courtisans de Fekir que le Bleu est encore sur le marché même si un communiqué évoquait le fait que le joueur pourrait être encore présent pour la saison prochaine. JMA, qui est sans conteste, l’un des meilleurs présidents de Ligue 1, sait y faire. Reste maintenant à savoir si les - gros - poissons vont mordre à l’hameçon et donc remplir encore un peu plus les caisses de l’OL.