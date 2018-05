L’Olympique Lyonnais peut d’ores et déjà se préparer à un été agité. De Aouar à Depay en passant par Mariano et Tousart, nombre de ses joueurs sont surveillés de près par le gotha européen. Mais s’il y a bien un joueur qui suscite beaucoup de convoitises, c’est bien Nabil Fekir. Après deux saisons pleines pour oublier sa saison 2015-2016 tronquée par sa blessure au genou, il est revenu au meilleur niveau. Et il bénéficie d’un accord moral avec son président Jean-Michel Aulas pour tenter une nouvelle expérience à l’étranger.

Dès lors, la diffusion de la nouvelle d’un accord déjà obtenu avec Liverpool ne paraissait pas si farfelue. Sauf qu’elle a été démentie vigoureusement par Aulas. « Ces informations n’ont pas lieu d’être. Je ne sais pas d’où elles sortent. Si on avait dû négocier et signer pour Nabil avec un club, je serais le premier averti. Il n’y a pas de contact, je suis un peu étonné de cette nouvelle ». Et voilà que le père du joueur, Mohamed Fekir, a emboîté le pas du président rhodanien.

Le père de Nabil Fekir dément pour Liverpool

« Nabil à Liverpool, c’est faux. J’entends qu’il y a des arrangements, des trucs comme ça… Moi, j’ai été étonné, comme Nabil. Je peux démentir cette information tout de suite : ce n’est pas vrai. Sinon Nabil me l’aurait tout de suite dit, on est très proches », a-t-il expliqué au site Olympique et Lyonnais. Avant de nier une autre information, celle d’une discussion entre Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, et le Lyonnais âgé de 24 ans. « Je peux vous le garantir, il ne l’a jamais rencontré », a-t-il assuré.

Dès lors, tout est à refaire, d’autant que l’idée d’un départ n’apparaît pas encore définitive. « Son rêve, c’est de jouer la Ligue des champions avec son club formateur », dit encore son père. La Ligue des Champions, Nabil Fekir l’a déjà jouée avec l’OL, lors de la saison 2016-2017 (élimination en phase de poules). Aura-t-il envie de résister la tentation d’un départ à l’étranger en cas de qualification directe pour la C1 ? C’est l’un des enjeux du mercato lyonnais.