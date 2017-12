D’ici la trêve hivernale, Lucas Tousart aura probablement battu son record de titularisations avec Lyon, établi la saison passée (17 titularisations en Ligue 1). Le milieu défensif, âgé de 20 ans et recruté à l’été 2015, passé du statut d’espoir à celui de joueur de rotation la saison passée puis à celui d’incontournable pour cet exercice. Devenu le successeur naturel de Maxime Gonalons, parti à l’AS Rome, Tousart s’est imposé de manière limpide au poste de récupérateur. Et son bon début de saison, hormis un coup de mou qu’il concède lui-même avoir eu en septembre, a alerté de nombreux clubs européens.

Il y a quelques jours, la presse italienne a relaté un intérêt réel de la Juventus Turin pour le milieu défensif français, sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Olympique Lyonnais. Puis Mundo Deportivo a évoqué également un intérêt du Barça. Ce n’est pas passé inaperçu puisque le joueur a admis avoir été tenu au courant. Mais il a adressé, en conférence de presse, un message limpide sur son avenir. « Forcément c’est flatteur, je lis ce qu’il y a dans la presse. Parfois on n’est pas forcément au courant, des tas de gens envoient des messages. Pour ma part, ça fait plaisir, mais il ne faut pas s’enflammer. Je suis encore très jeune, je suis bien ici à Lyon, j’y resterai le temps nécessaire. Petit à petit, même si ces infos sortent, je suis à Lyon et j’y suis très bien. »

Bien qu’il soit à l’OL depuis plus de deux ans désormais, Tousart ne veut donc rien précipiter. Il va ainsi achever la saison en cours dans la peau d’un titulaire indiscutable et poursuivre ainsi son apprentissage du plus haut niveau. « J’ai un nouveau statut à assumer en jouant tous les matches », a-t-il par ailleurs admis. Qu’en sera-t-il l’été prochain si jamais ces grands noms viennent faire le forcing auprès de Jean-Michel Aulas ? Le jeune Tousart franchit en tout cas les paliers avec une régularité exemplaire.