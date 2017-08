Ce fut un dossier qui a agité la première partie du mercato estival. L’OL et l’OM ont tenté de séduire Olivier Giroud, l’attaquant international français d’Arsenal. Les arguments : un retour en France, du temps de jeu et une exposition plus grande pour l’équipe de France. Mais les deux formations se sont heurtées au refus du joueur de 30 ans, alors qu’Arsenal, officieusement, était prêt à lui ouvrir une porte de sortie.

Interrogé par Téléfoot, Giroud est revenu sur son mercato et sur les approches de l’OM et de l’OL. « Je n’ai pas refusé Marseille. J’ai simplement dit au coach quand je l’ai eu au téléphone… En fait je l’ai eu au téléphone une fois que c’était sorti dans la presse[…]. Au bout d’un moment il voulait savoir si j’étais intéressé ou non par le projet de l’Olympique de Marseille.J’ai toujours dit que ce n’était pas une option pour moi de revenir en France, du moins pas dans un avenir proche. Donc ce n’était pas par rapport à l’Olympique de Marseille, puisque le projet est très ambitieux et très intéressant. Mais ce n’était pas pour moi… Le fait de revenir en France n’a jamais été une option. Donc voilà ce n’était pas personnellement par rapport à Marseille car il y avait aussi Lyon. Même si je suis très flatté d’avoir été courtisé par ces deux grands clubs français. »



Comme nous vous l’avions révélé à l’époque, Giroud n’a jamais envisagé un retour en France, l’option Everton étant alors écoutée avec bien plus d’attention. Malgré l’arrivée d’Alexandre Lacazette, il a préféré rester avec les Gunners. L’avenir dira s’il a fait le bon choix, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2018. Pour l’instant, lors des trois premières journées de Premier League, il est entré en jeu à 3 reprises, aux environs de l’heure de jeu.