Si l’Olympique de Marseille est aujourd’hui un candidat plus qu’affirmé pour une place sur le podium de Ligue 1, et donc pour un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions (4e du classement, à égalité de points avec le 2e), c’est en grande partie grâce à Florian Thauvin. À l’heure où les deux attaquants (Valère Germain et Kostas Mitroglou) du club phocéen peinent à trouver une efficacité régulière, Thauvin, lui, porte l’OM sur ses épaules.

Utilisé à 17 reprises par Rudi Garcia, le milieu offensif de 24 ans est l’un des seuls joueurs de son équipe à avoir participé à tous les matches de championnat depuis le début de la saison. Une présence indispensable qui s’explique par le rendement du numéro 26 marseillais. Sur les 35 buts inscrits par l’OM en L1, Thauvin est impliqué sur 16 d’entre eux (8 buts, 8 passes décisives) ! Quatrième meilleur passeur européen, l’ancien Bastiais est le premier atout offensif de son club.

Le Bayern Munich et l’Atlético Madrid à l’affût ?

De quoi lui permettre d’intégrer régulièrement le groupe de l’équipe de France, même si Didier Deschamps préfère encore l’utiliser avec parcimonie. Mais aujourd’hui, Thauvin peut plus que jamais croire en une participation au prochain Mondial russe s’il continue sur cette voie. Mais pas seulement. L’été 2018 s’annonce en effet excitant pour le natif d’Orléans. Car au début de l’année prochaine, Thauvin va changer d’agent. Lié à Fabrizio Ferrari jusqu’en février 2018, le Marseillais se sait courtisé par un certain Jean-Pierre Bernès.

Et selon L’Équipe, le représentant de Didier Deschamps aurait en tête la possibilité d’envoyer Thauvin au Bayern Munich, comme argument de poids pour convaincre le joueur de rejoindre son écurie. Une idée loin d’être utopique puisque le géant allemand s’apprête à tourner la page « Robéry » (Ribéry-Robben), libérant ainsi de la place sur les ailes. La piste munichoise ne serait cependant pas la seule, car le journal précise que l’Atlético Madrid aurait également un oeil sur le Phocéen en cas de départ d’Antoine Griezmann. Affaire à suivre.