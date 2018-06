Mario Balotelli fait fantasmer l’Olympique de Marseille et tous ses supporters. Auteur de sa saison la plus aboutie en carrière avec vingt-sept buts marqués toutes compétitions confondues, Super Mario suscite légitimement les convoitises. Cerise sur le gâteau, le buteur transalpin a retrouvé récemment la sélection italienne, ce qui augmente encore un peu plus sa cote sur le marché. Ces derniers jours, l’opération séduction a pris une nouvelle dimension avec les interventions médiatiques des joueurs olympiens présents en équipe de France, Adil Rami et Florian Thauvin.

Balotelli se sait donc apprécié et désiré sur la Canebière, même si ce dernier s’interroge sur la réaction des supporters niçois en cas de départ pour Marseille. Et à l’OM, on planche ardemment sur un dossier érigé comme prioritaire par Rudi Garcia. Selon les informations de La Provence, le cas Mario Balotelli recueillerait tous les suffrages en interne. Du président Jacques-Henri Eyraud à Rudi Garcia en passant par Andoni Zubizarreta, tous sont tombés sous le charme de l’ancien Milanais.

L’OM avance sur le dossier Balotelli

Et l’affaire aurait avancé sensiblement ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec l’OGC Nice, Mario Balotelli possède un accord moral avec la direction niçoise pour un départ cet été. Les hautes sphères marseillaises poursuivraient les négociations avec Mino Raiola explique ainsi le quotidien régional. L’Olympique de Marseille sait qu’il devra débourser une indemnité pour finaliser ce transfert.

L’enjeu demeure majeur pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome qui ont clairement besoin d’un grand attaquant pour franchir un palier la saison prochaine. Les arrivées de Valère Germain et Kostas Mitroglou l’été dernier n’ont pas comblé le vide laissé par Bafétimbi Gomis depuis son départ à Galatasaray. Si l’OM n’aurait pas encore formulé d’offre pour Super Mario, ce ne serait plus qu’une question d’heures. Marseille parviendra-t-il enfin à régler le fameux dossier du grand attaquant ? Affaire à suivre...