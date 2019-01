Mario Balotelli va s’engager avec l’Olympique de Marseille. Depuis hier après-midi, on peut dire sans craindre un nouveau rebondissement que l’attaquant italien de 28 ans va bien évoluer pour la deuxième partie de saison avec le club phocéen. Mais à partir de quand ? Alors que le transfert n’a toujours pas été officialisé, la première question concerne sa présence au sein de l’effectif marseillais qui va accueillir le LOSC vendredi soir à l’Orange Vélodrome pour un match important pour la suite de la saison.

Dès lors, l’entraîneur Rudi Garcia était très attendu en conférence de presse pour évoquer le cas Balotelli. Précautionneux, il n’a pas voulu crier victoire trop vite. « Tant qu’il n’aura pas signé, on ne parlera pas de Mario. Et même si c’est officiel aujourd’hui, c’est un joueur qui n’a pas joué depuis un mois et qui ne s’est pas entraîné depuis un mois. Ça serait impossible de le voir au départ du match vendredi », a-t-il prévenu. Comme il pouvait s’en douter, la majeure partie des questions a tourné autour de l’international italien, dont l’arrivée est attendue avec impatience.

« Si sa plus grande chance c’est de se blesser... »

« En termes de recrutement tant que rien n’est signé, il peut se passer plein de choses, mais on pense qu’il va venir nous renforcer. On a besoin de renforts offensifs. On marque moins de buts ces derniers temps. S’il arrive, c’est une bonne nouvelle », a accepté de lâcher Garcia, qui n’a visiblement pas envie de prendre de risques avec son probable futur joueur. « Ça dépend de son état athlétique. Si sa plus grande chance, c’est de se blesser et disparaître un mois et demi, ce n’est pas la peine. Tant qu’on n’a pas discuté avec lui et qu’on ne sait pas pour les tests physiques, on ne peut pas savoir. »

Garcia ne met donc pas la charrue avant les bœufs, et ce même si Balotelli avait montré avec Nice qu’il était capable de démarrer une rencontre sans véritable préparation. C’était le cas lors de son arrivée sur la Cote d’Azur il y a deux ans et demi. Egalement interrogé sur la durée du contrat, seulement 6 mois, Rudi Garcia a préféré botter en touche. « J’ai assez répondu sur ce sujet-là. Je n’y réponds pas. Pour l’instant, il n’a pas signé. » Une phrase suffisamment entendue dans ce dossier depuis l’été dernier !