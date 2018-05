Choisir, c’est renoncer. Et qu’on se le dise, Rudi Garcia n’a pas l’intention de tirer un trait sur la Ligue 1 à une semaine de la finale de Ligue Europa contre l’Atlético Madrid. Présent en conférence de presse ce mercredi, le technicien de l’Olympique de Marseille a en effet martelé son intention de tout faire pour s’imposer à Guingamp vendredi (37e journée de L1). « On veut être deuxième vendredi soir, après le match (l’OM est aujourd’hui quatrième). Je pense que l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco ne gagneront pas leurs deux derniers matches de championnat. Maintenant, il faut que l’on gagne les nôtres de notre côté », a-t-il lancé avant d’insister.

« Je ne conçois pas qu’on puisse penser à autre chose. Il y a la 2e place en jeu. Il n’y a pas de débat. Ce n’est pas dans ma manière d’être et de penser. Si on finit second, on n’aura pas à tout miser sur la Coupe d’Europe pour se qualifier en Ligue des Champions. On est le seul club français à être en finale de Coupe d’Europe cette saison. On veut être sur le podium vendredi. (...) Il faut qu’on se laisse des options ouvertes pour le dernier match. On a bien fait le travail contre Nice, avec une approche difficile, surtout physiquement. Il faut surfer sur cette dynamique positive contre Guingamp. Il n’y a pas de calcul à faire », a-t-il lâché.

La mise en garde de Garcia

D’ailleurs, ce discours affiché face aux journalistes, le coach olympien l’a également tenu à ses joueurs, les mettant en garde face à toute dispersion ou tout relâchement avant le déplacement chez les pensionnaires du Roudourou, qu’il a tenus à remercier d’avoir accepté de décaler la rencontre. « De la dispersion ? Je ne le pense pas. On prépare le match normalement. Aujourd’hui, s’ils en parlent (de l’Europa League), il faut qu’ils chuchotent parce que si je les entends, je pense que ça va mal se passer... Je leur demande de se concentrer sur Guingamp. Il faut tout donner pour vendredi pour ensuite passer en mode Europa League », a-t-il martelé.

Et quels que soit les obstacles face aux Phocéens, comme les soucis en défense centrale (Rolando forfait, Hiroki Sakai sur le retour, Luiz Gustavo et Adil Rami suspendus), Garcia ne pense qu’à une chose : gagner contre l’EAG. « On aura une défense centrale, à 2 ou à 3, on verra, on va travailler aujourd’hui ou demain. Il faudra solide défensivement mais pas que. Il faut faire ce qu’il faut pour gagner aussi. (...) Si on prend un but vite, mais qu’on gagne, ce n’est pas un souci. Avec cette équipe-là, on ne sait pas trop. Ce qui compte, c’est de gagner. Si ça passe par prendre des buts, ce n’est pas un problème », a-t-il conclu. Ses joueurs sont prévenus, ils savent ce qui leur reste à faire.